Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Odisha Panipaga Report: ଆଜି ତାଣ୍ତବ ରଚିବ କାଳବୈଶାଖି! ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି

Odisha Panipaga Report: ଆଜି ତାଣ୍ତବ ରଚିବ କାଳବୈଶାଖି! ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି

Odisha Panipaga Report: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଖରା-ବର୍ଷାର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ। ଖରା କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜାରି ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖି ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି। ବିଶେଷକରି ଏନେଇ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ହେଲା କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ଭଦ୍ରକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 20, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 10:08 AM IST
Odisha Panipaga Report: ଆଜି ତାଣ୍ତବ ରଚିବ କାଳବୈଶାଖି! ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Panipaga Report: ଆଜି ତାଣ୍ତବ ରଚିବ କାଳବୈଶାଖି! ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି
Odisha Panipaga Report12 min ago
2
organ donor47 min ago
3
petrol diesel price today1 hr ago
4
top 10 news today2 hrs ago
5
pm modi odisha visit2 hrs ago