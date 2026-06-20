/Odisha Panipaga Report: ଆଜି ତାଣ୍ତବ ରଚିବ କାଳବୈଶାଖି! ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି

Odisha Panipaga Report: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଖରା-ବର୍ଷାର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ। ଖରା କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜାରି ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖି ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି। ବିଶେଷକରି ଏନେଇ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ହେଲା କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ଭଦ୍ରକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଏହାବାଦ୍ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା, ପବନ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତ ରବିବାର ଓ ସୋମବା ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କମିପାରେ । ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ବର୍ଷା ବଢିବ। ଏବଂ ୨୫ବେଳକୁ ସାମାନ୍ୟ କମିବ । ଚଳିତ ଜୁନ୍ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଏଯାଏ ଦେଶରେ ଯେତିକି ବର୍ଷା ହେବା କଥା, ତା’ଠାରୁ ୪୦% ନିଅଣ୍ଟିଆ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ, ୨୭ବେଳକୁ ପୁଣି ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଗୁଳୁଗୁଳି ରହିବ। ସେପଟେ, ବିହାର, ରାଜସ୍ଥାନ,ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ, ହରିୟାଣା ଓ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହେଉଛି ।