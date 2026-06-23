/Weather Update: ଆସୁଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ!ପ୍ରଭାବରେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ସହ...

Weather Update: ଏବେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ତାତି ରହିବ। ୩୦ ତାରିଖରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢିବ। ୨୯ ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରଭାବରେ ଜୁଲାଇ ୧ ରୁ ୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ପଛ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତାଜା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଆଜି ମଧ୍ୟ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷକରି କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି , ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡା ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି।
Day-1 to Day-4 : Isolated Heavy Rainfall, Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind warning.
Day-5 : Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind warning.
Day-6 & Day-7: No Warning.#rainfall #forecast #Odisha #odishaweather #WeatherUpdate pic.twitter.com/WKeeOUtZpl
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) June 22, 2026
ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକରେ ଘଡଘଡି ବିଜୁଳି ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା ହେବ। ଏବଂ ୪୦ ରୁ ୫୦ କିମି ଝଟକା ପବନ ବହିବ। ଏନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ। ବାକି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା କାରଣରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ କମ୍ ରହିବ ବୋଲି କହିଛି ଆଇଏମଡି଼। କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ନୂଆପଡା, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡା,ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ଵର ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏଯାବତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ୬୦ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି।