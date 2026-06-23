Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Weather Update: ଆସୁଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ!ପ୍ରଭାବରେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ସହ...

Weather Update: ଆସୁଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ!ପ୍ରଭାବରେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ସହ...

Weather Update: ଏବେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ତାତି ରହିବ। ୩୦ ତାରିଖରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢିବ। ୨୯ ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 23, 2026, 07:06 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 07:06 AM IST
Weather Update: ଆସୁଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ!ପ୍ରଭାବରେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ସହ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଏଲ୍ ନିନୋ ସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ କଣ୍ଟିନ୍‌ଜେନ୍ସି ଯୋଜନା
Odia NewsJun 22
2
top 10 news todayJun 22
3
Odia NewsJun 22
4
Kylian MbappeJun 22
5
Odia NewsJun 22