Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Rain Alert:ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ମୌସୁମୀ! ଝଡ଼ବର୍ଷା ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି

Rain Alert:ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ମୌସୁମୀ! ଝଡ଼ବର୍ଷା ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି

Rain Alert: ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ମୌସୁମୀ। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଝଡ଼ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଛଅଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି।ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିବା ସହିତ,ପାଗ ସ୍ଥିତି କ୍ରମଶଃ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଯାହା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ଆଣିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 25, 2026, 11:14 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:14 AM IST
Rain Alert:ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ମୌସୁମୀ! ଝଡ଼ବର୍ଷା ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Sujata Karthikeyan:ଆଜି ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ
sujata karthikeyan1 hr ago
2
petrol diesel price today2 hrs ago
3
top 10 news today2 hrs ago
4
puri news3 hrs ago
5
Ex MLA Bijay Shankar Wedding3 hrs ago