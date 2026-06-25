/Rain Alert:ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ମୌସୁମୀ! ଝଡ଼ବର୍ଷା ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି

Rain Alert: ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ମୌସୁମୀ। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଝଡ଼ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଛଅଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି।ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିବା ସହିତ,ପାଗ ସ୍ଥିତି କ୍ରମଶଃ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଯାହା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ଆଣିଛି।
Warning for the State.
Day-1 to Day-3 : Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind warning.
Day-1 to Day-5 : Isolated Heavy Rainfall.
Day-6 & Day-7 : No Warning. #rainfall #weather #odisha #warning pic.twitter.com/0QescOrc6L
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) June 24, 2026
ଛଅଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି:
ସଦ୍ୟତମ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ,ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ହେଲା କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି,ନବରଙ୍ଗପୁର,ରାୟଗଡା,ନୂଆପଡା ଓ କଳାହାଣ୍ଡି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ଝଡ଼ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବଂ ୪୦ ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହ ବାକି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି।
ସେପଟେ, ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି ଯେ, ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀ ଦକ୍ଷିଣ, ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିରନ୍ତର ବର୍ଷା କରିପାରେ। ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତି ପରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇସାରିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଜୁନ୍ ୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା:
ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ନୂଆପଡ଼ା,ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ
ଜୁନ୍ ୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯାହା ଫଳରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
ସତର୍କ ସୂଚନା:
-ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
-ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଘର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ।
-ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଅପଡେଟ୍ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ।
-ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ।
-ଚାଷୀମାନେ ଫସଲ ଏବଂ ପଶୁପାଳନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ।
ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି:
ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତି ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସାରା ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ଥିବା କହିଛି ବିଭାଗ।