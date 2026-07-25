Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Rain Alert: ଆସନ୍ତା ୨ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା! ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍‌ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ

Rain Alert: ଆସନ୍ତା ୨ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା! ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍‌ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ

Rain Alert: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଖରା ବର୍ଷାର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ। ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ଯାହା ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 25, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 08:27 PM IST
Rain Alert: ଆସନ୍ତା ୨ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା! ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍‌ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Suna Besha 2026:ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ସୁନାବେଶ,ମହଣ ମହଣ ସୁନାରେ ହେଲେ ସଜେଇ
Suna Besha 202628 min ago
2
Cockroach Janta Party Protest End1 hr ago
3
Dharmendra Pradhan Resignation3 hrs ago
4
CJP10:19 AM IST
5
dharmendra pradhan resigns9:36 AM IST