Odisha Weather Update:ତାତି ପାଇଁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନ ଜୀବନ, କାଳବୈଶାଖି ବର୍ଷା ନେଇ ୫ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ

Written By  Narmada Behera|Last Updated: May 25, 2026, 11:46 AM IST

Odisha Weather Update: ତତଲା କଡେଇରେ ଭାଜି ହେଉଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ। ପ୍ରାୟ ୧ ସପ୍ତାହ ଧରି ରାଜ୍ୟର ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ସହର  କଟକ  ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରକୋପରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି।  ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି  ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ  ଏହି ଦାଉରୁ କେହିବି ରକ୍ଷା ପାଇପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି।  ସକାଳରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି  ଯୋଗୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଦିନରେ ଅସମ୍ଭାଳ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ମିଳୁନି। ଘର ବାହାରେ  ସବୁଠି ତାତି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଉଛି।

 

ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ମୁସ୍କିଲ୍। ତା ଭିତରେ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ୍ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦ୍ରତା ୪୦ ରୁ ୫୦ ରହୁଥିବାରୁ ଅଧିକ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ସେହିଭଳି ସ୍ଥଳ ଭାଗରୁ ୪ ଶହରୁ ୫ ଶହ ମିଟର ଉପରେ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଅପେକ୍ଷା ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ସେଲସିୟସ୍ ତାତି ଅଧିକ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅଧିକ ଅନୁଭବ ହେଉଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।

ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ, କାଳବୈଶାଖି ବର୍ଷା ଓ ପବନ କିଛି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଜି  ବିଶେଷକରି,ବାଲେଶ୍ୱର,ମୟୂରଭଞ୍ଜ,କେନ୍ଦୁଝର,ଗଜପତି ଏବଂ ଗଂଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ଓ ୫୦ରୁ ୬୦ କି.ମି ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି, ଉପକୂଳ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ୧୫ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ଓ ୩୦ରୁ ୫୦ କି.ମି ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ ।

 

Narmada Behera

