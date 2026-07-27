/Rain Alert: ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା,ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି!

Rain Alert: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ ଖରା-ବର୍ଷାର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଦେଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ-ଉତ୍ତର ଓ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓଡ଼ିଶାର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ସୃଷ୍ଟ ହେବା ସହ ବାଲେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଟ୍ବିନ୍ ସିଟିରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ପାଣିପାଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି#Odisha #lowpressure pic.twitter.com/RJoCU4gLxo
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) July 27, 2026
ବଜ୍ରପାତ ସହ ପବନ ମଧ୍ୟ ବହିବ। ୨୮ ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ୨୮ ଓ ୨୯ ତାରିଖରେ ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା, ସୁନ୍ଦରଗଡ ରେ ପ୍ରବଳ ରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆପଡା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର,ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ,ଢେଙ୍କାନାଳ, ଦେଓଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଂଜ୍, ବାଲେଶ୍ବର ,ଯାଜପୁର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ୭ ସେଣ୍ଚିମିଟରରୁ ୧୧ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯାଏଁ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି।