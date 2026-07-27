Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Rain Alert: ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା,ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି!

Rain Alert: ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା,ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି!

Rain Alert: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ ଖରା-ବର୍ଷାର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଦେଇଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 27, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:19 PM IST
Rain Alert: ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା,ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି!
Image Credit: ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
CJP Protest: CJP ଦେଲା ଚେତାବନୀ, ପୁଣି ହେବ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ!
CJP protest55 min ago
2
Dana MaJHI1 hr ago
3
Sonam Wangchuk9:47 AM IST
4
Top 10 newsJul 27
5
sushant singh deathJul 27