Odisha Weather Update: କମିବ ତାତି! ଆସୁଛି ବଡ଼ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା

Odisha Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ। ୪୬ ଡିଗ୍ରୀ ମୁହାଁ ହୋଇଛି ତାପମାତ୍ରା। ଆଉ ୨ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ହିଟ୍ ଓ୍ବେଭ୍ ଜାରି ରହିବ। ୨୯ ତାରିଖ ଯାଏଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ହିଟ୍ ଓ୍ବେଭ୍ ସହ ଉପକୂଳକୁ ଉଷ୍ଣ ଆଦ୍ର ସ୍ଥିତି ଓ କାଳବୈଶାଖି ଜନିତ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି।
Odisha Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ। ୪୬ ଡିଗ୍ରୀ ମୁହାଁ ହୋଇଛି ତାପମାତ୍ରା। ଆଉ ୨ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ହିଟ୍ ଓ୍ବେଭ୍ ଜାରି ରହିବ। ୨୯ ତାରିଖ ଯାଏଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ହିଟ୍ ଓ୍ବେଭ୍ ସହ ଉପକୂଳକୁ ଉଷ୍ଣ ଆଦ୍ର ସ୍ଥିତି ଓ କାଳବୈଶାଖି ଜନିତ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି। ୩୦ ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ହିଟ୍ ଓ୍ବେଭ୍ କମିବା ସହ କାଳବୈଶାଖି ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ବଢିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ତାପମାତ୍ରା ୪୪.୫ ଡିଗ୍ରୀ ଖସିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ୪୪.୪, ହୀରାକୁଦ୍ ଓ ଭବାନୀପାଟଣା ଓ ନୂଆପଡାରେ୪୪ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି।
ସେପଟେ, ଆଇଏମଡ଼ି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆଗାମୀ ୨ ରୁ ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆରବ ସାଗର ର ଦିକ୍ଷଣ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଅଂଶ , ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ , ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଓ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟ ଅଂଶ ଏକ ଆଣ୍ତାମାନ୍ ସାଗରର ବଳକା ଅଂଶରେ ଆହୁରୀ ଆଗକୁ ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗିରରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ୟେଲୋ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ଏହାସହ ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ନୟାଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଗଂଜାମ, ଗଜପତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ , ବାଲେଶ୍ୱର,କଟକ,ଜଗତସିଂପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ୧୪ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ୩୧ ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ କାଳବୈଶାଖୀ ଜାରି ରହିବ। ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଚଳରେ ୪୦ରୁ ୫୦ କିମି ଯାଏଁ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଅସାନ୍ତ ରହିବ । ତେଣୁ ୨୮ ଓ ୨୯ ଦୁଇ ଦିନ ମସ୍ଥ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ।