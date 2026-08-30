Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha Weather: ପୁଣି ଲଘୁଚାପ,ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି!

Odisha Weather: ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ-ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଆଜି ସକାଳ ୮.୩୦ ସମୟରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସୁଚିହ୍ନିତ ନିମ୍ନ ଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆଇଏମଡି କହିଛି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ ୭.୬ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ଏହା ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦେଇ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଆଡକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Aug 30, 2026, 07:09 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 07:09 PM IST
Odisha Weather: ପୁଣି ଲଘୁଚାପ,ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି!

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Dr.Subash Chandra: NCLT ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ:"ମୁଁ ନିଜେ କୌଣସି ଋ
2
3
4
5