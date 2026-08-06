Add Zee Business As A Preferred Source
App

Rain Alert: ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି!

Rain Alert: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଖରା ଏବଂ ବର୍ଷା। ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା ୨ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ସାଢେ ୮ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି।

Reported ByNarmada Behera
Published: Aug 06, 2026, 07:03 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 07:03 PM IST
Rain Alert: ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି!

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Tarun Tejpal Case: ୨୦୧୩ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା,ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ତେହଲକା ମାଗାଜିନ୍‌ର ପୂର
2
3
4
5