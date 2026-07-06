Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Rain Alert: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ! ୬ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ

Rain Alert: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ! ୬ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ

Weather Update: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ। କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 06, 2026, 07:46 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 07:46 AM IST
Rain Alert: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ! ୬ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ନରାଜ ନିକଟରେ ଅଘଟଣ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
top 10 news todayJul 05
2
Odia NewsJul 05
3
Odia NewsJul 05
4
Odia NewsJul 05
5
Odia NewsJul 05