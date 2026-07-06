/Rain Alert: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ! ୬ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ

Weather Update: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ। କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ୧୦ ତାରିଖ ଯାଏଁ ସ୍ଥିତି ଏପରି ରହିବ। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଲଘୁଚାପଟି,ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଆଡକୁ ଗତି କରିବ ଏବଂ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ନିକଟ ଚାନ୍ଦବାଲି ଏବଂ ଦୀଘା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଏହା ପରଦିନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ ଆଡକୁ ଜାରି ରହିବ।
Warning for the State.
Day-1 : Isolated Extremely Heavy Rainfall, Heavy to Very Heavy Rainfall and Heavy Rainfall Warning. Day-2 : Heavy to Very Heavy Rainfall and Heavy Rainfall Warning. Day-3 & Day-4 : Isolated Heavy Rainfall Warning. Day-5 to Day-7 : No Warning pic.twitter.com/u62OiTGNnX
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) July 5, 2026
ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। କନ୍ଧମାଳର ଖଜୁରିପଡ଼ାରେ ୨୮ ସେମି, ବଲାଙ୍ଗିରର ତୁରେଇକେଲାରେ ୨୬ ସେମି ଏବଂ ଫୁଲବାଣୀରେ ୨୨ ସେମି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବାଲିଗୁଡ଼ା, ଟିଟଲାଗଡ଼ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ୫ ରୁ ୭ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଏବଂ ତା’ ବାହାରେ ସମୁଦ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି ଆଇଏମଡି ସତର୍କ କରିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ସତର୍କତା ସଙ୍କେତ ନମ୍ବର-୩ ଜାରି ହୋଇଛି।
ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବନ୍ୟା, ଜଳବନ୍ଦୀ ଏବଂ ଯାତାୟାତ ବାଧା ବିଷୟରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି। ବିଭାଗ ଭୂସ୍ଖଳନ, ଫସଲ କ୍ଷତି ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାନ୍ୟ ଗଠନମୂଳକ କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଏବଂ ସରକାରୀ ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଭୂମି ଭିତରକୁ ଗତି କରିବା ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ଆଣିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଜି (ସୋମବାର) ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର,ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୋଳ, ଦେବଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ବ୍ୟତିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।