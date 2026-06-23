Weather Alert: ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ଧୂଳି ଝଡ଼, ବର୍ଷା ପାଇଁ 'ଅରେଞ୍ଜ୍ ଆଲର୍ଟ' ଜାରି

Weather Alert: ଆଜି ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ନୋଏଡା ସମେତ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶରେ ଧୂଳି ଝଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯାହା ଦୃଶ୍ୟମାନତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଆକାଶରେ କଳା ମେଘ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏଥିସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ରାଜଧାନୀର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଫଳରେ ଗରମରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲା।
ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଏବଂ ନୋଏଡାରେ, ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୭୦ରୁ ୮୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବା ଏବଂ ଧୂଳିଝଡ଼ ଝଡ଼ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଧୂଳି ଝଡ଼ ସହିତ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ, ରାଜଧାନୀର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ମାରିବା ଏବଂ ୮୦ରୁ ୧୦୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି, ଆବଶ୍ୟକ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୬.୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପାଖାପାଖି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
Also Read- OTET ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚିଲା