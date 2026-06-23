Add Zee Business As A Preferred Source
App

Weather Alert: ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ଧୂଳି ଝଡ଼, ବର୍ଷା ପାଇଁ 'ଅରେଞ୍ଜ୍ ଆଲର୍ଟ' ଜାରି

Weather Alert: ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 23, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 03:59 PM IST
Weather Alert: ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ଧୂଳି ଝଡ଼, ବର୍ଷା ପାଇଁ 'ଅରେଞ୍ଜ୍ ଆଲର୍ଟ' ଜାରି

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଭାରତ କାହିଁକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍‌ ରେ ନାହିଁ? ଗୁରପ୍ରୀତ ସିଂହ ସାନ୍ଧୁଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ...
Gurpreet singh sandhu40 min ago
2
Odisha news1 hr ago
3
Germany Football Team1 hr ago
4
FIFA 20261 hr ago
5
Odisha tribal student1 hr ago