/Weather News: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି!

Weather News: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା । ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ୪ ଦିନ ଲାଗି ରହିବ। ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ଥିବାରୁ ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକ ପାଇଁ ଏକ ଅରେଂଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଆଗାମୀ ୩ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ବିନ ସିଟିରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।ଆଜି ସକାଳ ୮ଟାରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସତର୍କତା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ୨ ସହରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ଥିବାରୁ, ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ଲାଗି ରହିଛି। (IMD) ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ସହିତ ଅପଡେଟ୍ ରହିବାକୁ ଏବଂ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଛତା କିମ୍ବା ରେନକୋଟ୍ ବହନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଅଯଥା ଯାତ୍ରା ଏଡାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଜଳବନ୍ଦୀ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ।
ସେହିପରି ଆଜି ଦେଓଗଡ, ସମ୍ବଲପୁର,ମୟୁରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଜଗତସିଂପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ନୟାଗଡ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା , କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ,ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ବୌଦ୍ଧ ଓ ବରଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି । ୧୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ । ଏବଂ ୫୦ ରୁ ୬୦ କିମି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ । ଏନେଇ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ।