Odisha Weather News: ବଦଳିବ ପାଣିପାଗ! କାଳବୈଶାଖି ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି, ୪୦ କିମି ବେଗରେ ବହିବ ପବନ

Odisha Weather News: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ। ଅସହ୍ୟ ତାତି ଲାଗି ରହିବା ସହ କାଳବୈଶାଖି ରେକର୍ଡ଼ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡି଼ଶାରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୪ ଡିଗ୍ରୀ ପାର୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଝାଡଖଣ୍ତ ଓ ତାଳଚେର ୪୪ ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଯୁଗ୍ମ ସହର ଉତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଛି। ସେପଟେ, ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ ପାର୍ କରିବା ସହ ଗୁରୁବାର ୪୨ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି। ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ କଲବଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ୨୫ରୁ ୨୯ ତାରିଖ ଦିନ ତାପମାତ୍ରାରେ ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ସହ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳବୈଶାଖି ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି।
Warning for the State.
Day-1 to Day-3 : Hot and Humid Day.
Day -1 to Day-7 : Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind Warning.
Day 1 & Day-2 : Isolated Heat Wave Warning.
Day-2 & Day-3 : Isolated Warm Night Warning.#heatwave #thunder #humid #Warning #Odisha #odishaweather pic.twitter.com/9EC7TpnalT
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) April 23, 2026
ସେହିପରି ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା( ଶୁକ୍ରବାର) ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା,କେନ୍ଦୁଝର, ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼,ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, , ମୟୂରଭଞ୍ଜ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାସହ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ପବନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୩୦ ରୁ ୪୦ କିମି ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।