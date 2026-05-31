Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3233802
Zee OdishaWeatherWeather Update: ପୁଣି ତାଣ୍ତବ ରଚିବ କାଳବୈଶାଖି ବର୍ଷା! ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି

Weather Update: ପୁଣି ତାଣ୍ତବ ରଚିବ କାଳବୈଶାଖି ବର୍ଷା! ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି

Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। ତାତି କମିଥିଲେ ବି ଗୁଳୁଗୁଳି ଜାରି ରହିଛି। ଆଗକୁ ତାତି କମିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ୨ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ୭ ଦିନ ଅର୍ଥାତ ୬ ତାରିଖ ଯାଏଁ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: May 31, 2026, 10:08 AM IST

Trending Photos

Weather Update: ପୁଣି ତାଣ୍ତବ ରଚିବ କାଳବୈଶାଖି ବର୍ଷା! ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି

Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। ତାତି କମିଥିଲେ ବି ଗୁଳୁଗୁଳି ଜାରି ରହିଛି। ଆଗକୁ ତାତି କମିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ୨ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ୭ ଦିନ ଅର୍ଥାତ ୬ ତାରିଖ ଯାଏଁ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଆଜି ବିଶେଷକରି, ନୟାଗଡ଼ , ଗଞ୍ଜାମ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବ। ଏବଂ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ପବନର ବେଗ ୬୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ଯାଜପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ,ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ,  ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି,ଅନୁଗୋଳ, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବ। ଏହା ସହ ୬୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି, ଜୁନ୍ ୧ ରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

weather update
Weather Update: ପୁଣି ତାଣ୍ତବ ରଚିବ କାଳବୈଶାଖି ବର୍ଷା! ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି
road accident
ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା! ୫୦୦ ଫୁଟ୍ ତଳକୁ ଖସିଲା ଗାଡ଼ି, ଚାଲିଗଲା ୮ ଜୀବନ...
Odisha news
Crime News: ପାରାଦୀପ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରକୁ ବୋମା ମାଡ଼
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ଛୁଟି ଦିନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ରାଜ୍ୟରେ ବଢିଲା ତେଲ ରେଟ୍
top 10 news today
Top 10 News Today: ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କୁଳପତି ସମ୍ମିଳନୀ, ଆଇପିଏଲ୍ ଗ୍ରାଣ୍ତ ଫାଇନାଲ୍