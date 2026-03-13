Advertisement
Odisha Weather Report: ଘୁର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବ! ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି, ବର୍ଷା ସହ ବହିବ ୪୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ

Odisha Weather Report: ଘୁର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବ! ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି, ବର୍ଷା ସହ ବହିବ ୪୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ

Odisha Weather Report:  ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଗରମ୍। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ ସଦୃଶ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଝାରଗୁଡାରେ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ପାର୍ କରିବା ସହ ଏଠାରେ ପାରଦ ୪୦.୮ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି।  

Mar 13, 2026

Odisha Weather Report: ଘୁର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବ! ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି, ବର୍ଷା ସହ ବହିବ ୪୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ

Odisha Weather Report:  ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଗରମ୍। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ ସଦୃଶ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଝାରଗୁଡାରେ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ପାର୍ କରିବା ସହ ଏଠାରେ ପାରଦ ୪୦.୮ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି।  ଏହାସହ ୯ ସହରର ପାରଦ ୩୯ ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପ୍ରଥମ କରି, ତାପମାତ୍ରା ୩୮ ଡିଗ୍ରୀ ପାର୍ କରିଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି।

 

  ଏହାଛଡ଼ା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ୨ ଦିନ ସର୍ବାଧିତ ତାପମାତ୍ରା ରେ ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ୧୫ ଓ ୧୬ ତାରିଖ ୨ ଦିନ  ରାଜ୍ୟ ତାପମାତ୍ରାରେ  ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିବା ସହ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। କାହିଁକିନା ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ରହିଥିବା ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ ଭଳି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ,ବାଲେଶ୍ବର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ୩୦ ରୁ ୪୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 

