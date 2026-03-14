Odisha Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ଉପର ମୁହାଁ ପାରଦ,ଜଳୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡି଼ଶା,ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ ଓ୍ବେଭ୍ ନେଇ ଆଲର୍ଟ!

Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3140105
Zee OdishaWeatherOdisha Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ଉପର ମୁହାଁ ପାରଦ,ଜଳୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡି଼ଶା,ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ ଓ୍ବେଭ୍ ନେଇ ଆଲର୍ଟ!

Odisha Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ଉପର ମୁହାଁ ପାରଦ। ୪୮  ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ହିଟ୍ ଓ୍ବେଭ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ ଓ୍ବେଭ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ରାଜ୍ୟର ୨ ସହରରେ  ପାରଦ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ପାର୍ କରିଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 14, 2026, 07:30 AM IST

Trending Photos

Odisha Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ଉପର ମୁହାଁ ପାରଦ। ୪୮  ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ହିଟ୍ ଓ୍ବେଭ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ ଓ୍ବେଭ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ରାଜ୍ୟର ୨ ସହରରେ  ପାରଦ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ପାର୍ କରିଛି। ଝାରସୁଗୁଡାରେ ସର୍ବାଧିକ ୪୦.୬ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ହିଟ୍ ଓ୍ବେଭ୍ ନେଇ ପୂର୍ବାକଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୭ ଦିନ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। 

 

୧୫,୧୬,୧୭ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ଝଟକା  ୪୦ ରୁ ୫୦ କିମି ବେଗରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।  ଉପର ବାୟୁମଣ୍ତଳେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହରେ ଅସଙ୍ଗତି ଏବଂ  ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍  ଅର୍ଥାତ୍ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

