Odisha Weather Update: କାଳବୈଶାଖି ନେଇ ୭ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ!

Odisha Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। ବାହାରାକୁ ଆସିଲେ ଦେହମୁହଁ ଜଳିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି ଅଧା ଓଡ଼ିଶାର ତାପମାତ୍ରା। ଉପକୂଳ ସହ ଜଳୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ପାଖାପାଖି ସପ୍ତାହେ ଯାଏଁ ଲାଗି ରହିବ ଏ-ଭଳି ସ୍ଥିତି।
Realized weather during past 24 hours over the districts of Odisha.#Odisha #odishaweather #WeatherUpdate pic.twitter.com/8FOlCU2sfF
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) April 20, 2026
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଝାରସୁଗୁଡାରେ ୪୩.୩ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆଜି ବିଶେଷକରି, ୯ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ହେଲା ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର,ଝାରସୁଗୁଡ଼ା,ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଓ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ୪୩ରୁ ୪୪ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେପଟେ,ରାଜ୍ୟର ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି,ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ରାୟଗଡ଼ା,କେନ୍ଦୁଝର, କୋରାପୁଟ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି ।