Odisha Weather Update: କାଳବୈଶାଖି ନେଇ ୭ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ!

Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3185634
Zee OdishaWeatherOdisha Weather Update: କାଳବୈଶାଖି ନେଇ ୭ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ!

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Apr 20, 2026, 01:05 PM IST

Trending Photos

Odisha Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। ବାହାରାକୁ ଆସିଲେ ଦେହମୁହଁ ଜଳିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି ଅଧା ଓଡ଼ିଶାର ତାପମାତ୍ରା। ଉପକୂଳ ସହ ଜଳୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ପାଖାପାଖି ସପ୍ତାହେ ଯାଏଁ ଲାଗି ରହିବ ଏ-ଭଳି ସ୍ଥିତି।  

 

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଆଧାରରେ  ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଝାରସୁଗୁଡାରେ ୪୩.୩ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆଜି ବିଶେଷକରି, ୯ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ହେଲା ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର,  ଟିଟିଲାଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର,ଝାରସୁଗୁଡ଼ା,ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଓ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ୪୩ରୁ ୪୪ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେପଟେ,ରାଜ୍ୟର ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି,ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ରାୟଗଡ଼ା,କେନ୍ଦୁଝର, କୋରାପୁଟ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି ।

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

CBI Joint Director
୨୬ ବର୍ଷ ତଳର ମାମଲାରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଶୁଣାଣୀ, ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ସିବିଆଇର ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
Ramnagar Accident
Ramnagar Accident: ଜମ୍ମୁରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣା; ଓଲଟିଲା ବସ, ୧୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
Odisha news
Odisha News: କଟକରେ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଣ୍ଟିଲେ ୮୩୮ କୋଟି ୪୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କ
Sadhvi Satish Sail
Sadhvi Satish Sail: କିଏ ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ ସାଧ୍ୱୀ, ଯିଏ ଜିତିଲେ ମିସ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ଲଡ
Gold rate today
Gold Rate Today: ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ ଖସିଲା ସୁନା ରେଟ୍, ଭରି ପିଛା ରହିଛି...