Odisha Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ତାତି,ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ

Odisha Weather: ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଅସମ୍ଭାଳ ଗରମ। ଦିନରେ ନିର୍ଘାତ୍ ଝାଞ୍ଜିମାଡ଼। ରାତିରେ ଘର ଭିତରେ ଅଣନିଶ୍ବାସୀ କରୁଛି ତତଲା ହୁଳା।
Trending Photos
Odisha Weather: ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଅସମ୍ଭାଳ ଗରମ। ଦିନରେ ନିର୍ଘାତ୍ ଝାଞ୍ଜିମାଡ଼। ରାତିରେ ଘର ଭିତରେ ଅଣନିଶ୍ବାସୀ କରୁଛି ତତଲା ହୁଳା। ତାତି ଆହୁରି ବଢିବ। ପ୍ରଚଣ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଆସନ୍ତା ୧୫ ଦିନରେ ଛଟପଟ କରିବ। ଗତ ୨ ରୁ ୩ ଦିନ ହେବ ତାପମାତ୍ରା ବଢିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ହେଲା, ଗରମ ଏବେ କମିବନି। ୨ ଦିନ ଭିତରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବଢିବ।
ତା ପରେ ୫ ଦିନ ଯାଏଁ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ରାତି ତାପମାତ୍ରା ଅସ୍ବାଭବିକ ଭାବେ ଅଧିକ ରହିବ ଆସନ୍ତା ୨୨ ତାରିଖ ଯାଏଁ। ଗୁଳୁଗୁଳି ବି ଜାରି ରହିବ। ସୋମବାର ଦିନ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୪୩.୪ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ୪ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ,ଯାଜପୁର,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର,ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ,ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଅନୁଗୁଳ, ସୋନପୁର ଓ ବୌଦ୍ଧ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ସହ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେବ। ଏନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ତରଳ ଖାଦ୍ୟ ସହ ଢିଲା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ସହ ସତର୍କତା ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକପ କୁହାଯାଉଛି।