/Rain Alert: ଆଗକୁ ବଢୁଛି ଗଭୀର ଅବପାତ!୩ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଓ ୭ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ

Rain Alert: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା। ତେବେ, ଏହାରି ଭିତରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏକ ଭଲ ଖବର ଦେଇଛି। ବଙ୍ଗୋପସଗାରର ଗଭୀର ଅବପାତ ଏବେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ୍ ହୋଇଛି ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡି଼ଶା। ଏନେଇ ତିନି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ହେଲା କଳାହାଣ୍ତି, କୋରାପୁଟ୍ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର। ବାକି ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡା, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି କୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ,ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଦେବଗଡ କୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
Warning for Odisha.
Day-1 : Extremely Heavy Rainfall.
Day-1 & Day-2 : Isolated Heavy to Very Heavy Rainfall. Day-1 to Day-3 : Isolated Heavy Rainfall, Isolated Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind.
Day-4 to Day-7 : No Warning.#odisha #rainfall #weather #warning pic.twitter.com/GAboWc3Tp0
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) September 24, 2026
ଏବଂ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଥିବା ଅବପାତଟି ଆଜି ଛତିଶଗଡ଼ ମୁହାଁ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବିଗତ ୬ ଘଣ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗଭୀର ଅବପାତଟି ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୧୨ କିମି ବେଗରେ ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହିଛି। ଯାହା ଭବାନୀପାଟଣା ଠାରୁ ୬୦ କିମି ପଶ୍ଚିମ -ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରେ ଓ ଟିଟିଲାଗଡ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୯୦ କିମି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରେ ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବିଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରବାରଣ କରାଯାଇଛି।