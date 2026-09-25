Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Rain Alert: ଆଗକୁ ବଢୁଛି ଗଭୀର ଅବପାତ!୩ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଓ ୭ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ

Rain Alert: ଆଗକୁ ବଢୁଛି ଗଭୀର ଅବପାତ!୩ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଓ ୭ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ

Rain Alert: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା। ତେବେ, ଏହାରି ଭିତରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏକ ଭଲ ଖବର ଦେଇଛି। ବଙ୍ଗୋପସଗାରର ଗଭୀର ଅବପାତ ଏବେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 25, 2026, 09:06 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 09:06 AM IST
Rain Alert: ଆଗକୁ ବଢୁଛି ଗଭୀର ଅବପାତ!୩ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଓ ୭ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଆଉ ନାହାନ୍ତି ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ମୁସ୍ତାକ ଖାନ, ୫୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ...
2
3
4
5