Odisha Weather Report Today: ୩୦ରୁ କମିବ ତାତି! ଏହିଦିନଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢିବ କାଳବୈଶାଖିର ପ୍ରଭାବ

Zee OdishaWeatherOdisha Weather Report Today: ୩୦ରୁ କମିବ ତାତି! ଏହିଦିନଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢିବ କାଳବୈଶାଖିର ପ୍ରଭାବ

Written By  Narmada Behera|Last Updated: May 26, 2026, 07:48 AM IST

Odisha Weather Report Today: ଆକାଶରୁ ଖସୁଛି ନିଆଁ। ତତଲା ହାଓ୍ବା ଦେହକୁ ପୋଡି଼ ପକାଉଛି। ଆସନ୍ତା ୪ ଦିନ ଭୟଙ୍କର ତାତିରୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ୩୦ ରୁ ସାମାନ୍ୟ କମିପାରେ ତାତି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ଶନିବାର ଠୁ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖି ବର୍ଷା ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଘଡ଼ଘଡି଼ ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

୧ରେ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦିଆଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର(ଆଜି)ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ବୌଦ୍ଧରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସ୍ଥିତି ରହିପାରେ। ଏନେଇ ୩ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ଝାରସୁଗୁଡା, ସୋନପୁର୍, ନୂଆପଡା, କଳାହାଣ୍ତି,  ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। 

 

ଆସନ୍ତା ୨୯ ତାରିଖ ଯାଏଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାତି ୪୫-୪୬ ଡିଗ୍ରୀ ରହିପାରେ। ଗତକାଲି ୯ ସହରର ତାପମାତ୍ରା ୪୩ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ୨ ରୁ ୩ ଦିନରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଓ ପୂର୍ବ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସମେତ  ଆଣ୍ତାମାନ୍ ସାଗର ର ବାକି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌମୁମୀ ବାୟୁ  ଅଗ୍ରସର ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। 

 

Narmada Behera

