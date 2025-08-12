Weather Report: ଦିଲ୍ଲୀରେ ପବନ ସହ ବର୍ଷା, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆର୍ଲଟ ଜାରି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ଷା ଋତୁରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ୧୧ ଅଗଷ୍ଟ ରାତିରୁ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସେହି ସମୟରେ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୧୨ ଅଗଷ୍ଟ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି।

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Aug 12, 2025, 09:19 AM IST

Weather Report: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ଷା ଋତୁରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ୧୧ ଅଗଷ୍ଟ ରାତିରୁ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସେହି ସମୟରେ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୧୨ ଅଗଷ୍ଟ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ୧୬ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏହି ଧାରା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସେହି ସମୟରେ, ନୋଏଡା ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପାଗ ବର୍ଷା ରହିବ। ୧୬ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ।

ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 35 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ବର୍ଷା ପରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି।

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ନେଇ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ବିଜୁଳି ସହିତ ପ୍ରବଳ ପବନ (ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ୪୦-୬୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ବେଗ ଏବଂ ପବନ) ବହିବ। ଏହା ସହିତ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା (ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ୧୫ ମିମିରୁ ଅଧିକ) ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ, ଉତ୍ତରକାଶୀ ଏବଂ ଚାମୋଲିରେ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ବିଜୁଳି ସହିତ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୪୧-୬୧ କିଲୋମିଟର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ସହିତ, ବର୍ଷା (ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ୫-୧୫ ମିମି) ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାଶ୍ମୀର, ରିଆସି, ଉଧମପୁର, ଜମ୍ମୁ, ସାମ୍ବା ଏବଂ କାଠୁଆରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପଞ୍ଜାବ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉପ-ହିମାଳୀୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ସିକିମ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି।

