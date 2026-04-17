Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3182413
Odisha Weather: ଅସହ୍ୟ ଗରମରେ ଜଳୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ। ଉପକୂଳ ନୁହେଁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡି଼ଶା ବି ତାତି ଅଧିକ ରହିଛି।  ଏ-ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଜି ୧୧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ଖରା ଓ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଛି ।ସେହିପରି ଆଉ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ କାଳବୈଶାଖି ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି।  

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Apr 17, 2026, 05:04 PM IST

Trending Photos

Odisha Weather: ଅସହ୍ୟ ଗରମରେ ଜଳୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ। ଉପକୂଳ ନୁହେଁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡି଼ଶା ବି ତାତି ଅଧିକ ରହିଛି।  ଏ-ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଜି ୧୧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ଖରା ଓ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଛି ।ସେହିପରି ଆଉ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ କାଳବୈଶାଖି ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି।  ଗଂଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼,ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପୁରୀ, କଟକ, ଯାଜପୁର,ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର,ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଏହି ୧୩ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ୩୦ରୁ ୫୦ କିଲୋ ମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି।  

ସେହିପରି,  ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପ୍ରବଳ ଖରା ଓ ଗରମ ନେଇ ୩ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ ୱେଭ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ହେଲା, ବଲାଙ୍ଗିର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସମ୍ବଲପୁର। ସେହିପରି ୧୧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଷ୍ଣ ଓ ଆଦ୍ର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ସହ ୪ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୮ଟି ସ୍ଥାନରେ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ୪୨ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ୨୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣଂ ଜାରି ହୋଇଛି । 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

odisha weather
Odisha Weather: କାଳବୈଶାଖି ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି! ୫୦ କିମି ବେଗରେ ବହିବ ପବନ...
School College Holiday
School College Holiday: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ୨୧ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ବନ୍ଦ...
top 10 news today
Top 10 News Today: ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟରରେ ୪ ନକ୍ସଲ ନିପାତ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଓମୁକ୍ତ ରା
Odisha news
Odisha News: ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନାଳଙ୍କାରର ଗଣତି ଓ ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି
Barabati Food Court
Barabati Food Court: ବାରବାଟୀ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟରେ ନିଜର ଏକ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି, ଜାଣନ