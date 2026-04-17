Odisha Weather: କାଳବୈଶାଖି ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି! ୫୦ କିମି ବେଗରେ ବହିବ ପବନ...

Odisha Weather: ଅସହ୍ୟ ଗରମରେ ଜଳୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ। ଉପକୂଳ ନୁହେଁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡି଼ଶା ବି ତାତି ଅଧିକ ରହିଛି। ଏ-ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଜି ୧୧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ଖରା ଓ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଛି ।ସେହିପରି ଆଉ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ କାଳବୈଶାଖି ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି।
Odisha Weather: ଅସହ୍ୟ ଗରମରେ ଜଳୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ। ଉପକୂଳ ନୁହେଁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡି଼ଶା ବି ତାତି ଅଧିକ ରହିଛି। ଏ-ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଜି ୧୧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ଖରା ଓ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଛି ।ସେହିପରି ଆଉ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ କାଳବୈଶାଖି ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି। ଗଂଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼,ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପୁରୀ, କଟକ, ଯାଜପୁର,ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର,ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଏହି ୧୩ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ୩୦ରୁ ୫୦ କିଲୋ ମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି।
ସେହିପରି, ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପ୍ରବଳ ଖରା ଓ ଗରମ ନେଇ ୩ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ ୱେଭ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ହେଲା, ବଲାଙ୍ଗିର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସମ୍ବଲପୁର। ସେହିପରି ୧୧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଷ୍ଣ ଓ ଆଦ୍ର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ସହ ୪ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୮ଟି ସ୍ଥାନରେ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ୪୨ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ୨୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣଂ ଜାରି ହୋଇଛି ।