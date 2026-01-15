Weather Report: ପୁଣି ବଢ଼ିବ ଶୀତ, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି, ଜାଣନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାର ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ...

Advertisement
ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ (-1.5 ଡିଗ୍ରୀ ରୁ 1.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍) ରହିବ। ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ (1.6 ଡିଗ୍ରୀ ରୁ 3.0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍) ରହିବ ଏବଂ ତା’ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ (3.1 ଡିଗ୍ରୀ ରୁ 5.0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍) ରହିବ।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Jan 15, 2026, 01:16 PM IST

Weather Report: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଶୀତ ତିନି ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ବିପରୀତ, ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ସକାଳେ ପାରଦ ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଲିଥିଲା। ପାଲମରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨.୩ ଡିଗ୍ରୀ, ଆୟା ନଗରରେ ୨.୭ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସଫଦରଜଙ୍ଗରେ ୨.୯ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ସହିତ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ତାପମାତ୍ରା ୧-୨ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ଥଣ୍ଡାରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ୧ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ଥିବାନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ବିଭାଗ।

ଗୁରୁବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨.୩ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁ ଜିରୋ ଭିଜିବିଲିଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ପାଲଟିଥିଲା। କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ୩୬ଟି ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଆହୁରି ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିବ। ନୋଏଡା, ଗାଜିଆବାଦ ଏବଂ ଗୁରୁଗ୍ରାମର ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀତ ଲହରୀ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। କୁହୁଡ଼ି ସହିତ ଶୀତଳ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି, ଯାହା ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବିହାରରେ ଜାରି ରହିଛି।

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଦିଲ୍ଲୀର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେବା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁ ରେଳ, ସଡ଼କ ଏବଂ ବିମାନ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସକାଳ ୯ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ବ୍ୟାପି ରହିଥିଲା। ଅକ୍ଷରଧାମ, ଆଇଟିଓ, ମହାମାୟା ଫ୍ଲାଏଓଭର ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୨-୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ବହୁତ ତଳେ (-3.1 ଡିଗ୍ରୀ ରୁ -5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍) ରହିବ।

ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ବହୁତ ତଳେ (-1.5 ଡିଗ୍ରୀ ରୁ 1.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍) ରହିବ। ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ (-1.5 ଡିଗ୍ରୀ ରୁ 1.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍) ରହିବ। ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ (1.6 ଡିଗ୍ରୀ ରୁ 3.0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍) ରହିବ ଏବଂ ତା’ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ (3.1 ଡିଗ୍ରୀ ରୁ 5.0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍) ରହିବ।

ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଗ କିପରି ରହିବ?
ଦିଲ୍ଲୀ ଆଜି କୁହୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା, ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨.୩ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିଲା। ତଥାପି, ଜାନୁଆରୀ ୧୬ ତାରିଖରେ ଶୀତଳ ଲହରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ତା’ପରେ, ଜାନୁଆରୀ ୧୭ ରୁ ଜାନୁଆରୀ ୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶ ମେଘୁଆ ରହିବ। ସକାଳେ କିଛି କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୫ ରୁ ୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯେତେବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୨୨ ରୁ ୨୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ, ଯାହା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ।

