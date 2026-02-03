Weather Report: ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସହ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ସମ୍ଭାବନା, ଏହି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି..ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ...

Advertisement
ଫେବୃଆରୀ ୧୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାହାଡିଆ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଶୀତ କମିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତର ପରିମାଣ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାତିରେ କିଛି ମାତ୍ରା ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Feb 03, 2026, 07:11 AM IST

Weather Report: ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଫେବୃଆରୀ ମାସ। ସାଧାରଣତଃ, ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଥାଏ। ଉତ୍ତର ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଶୀତ ଋତୁ ଶେଷ ହେବାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଉତ୍ତର ଭାରତର ନଅଟି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନରୁ ଅତି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଫେବୃଆରୀ ୧୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାହାଡିଆ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଶୀତ କମିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତର ପରିମାଣ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାତିରେ କିଛି ମାତ୍ରା ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

IMD ର ସଦ୍ୟତମ ଅପଡେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଫେବୃଆରୀ ୩ ତାରିଖରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ତାପମାତ୍ରାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ। ଲୋକମାନେ ଶୀତ ଋତୁ ଶେଷ ହେବାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପମାତ୍ରା ଏକ ଭିନ୍ନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଭବ କରୁଛି। 

IMD ର ସଦ୍ୟତମ ଅପଡେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ପାଗରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତଥାପି, ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ଆଶା କରାଯାଉଛି। 

ଆସନ୍ତାକାଲି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ପାଗ କିପରି ରହିବ?
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଘନରୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହୋଇପାରେ। ଅପରାହ୍ନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୨୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୧୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ମଙ୍ଗଳବାର ବିହାରରେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କି?
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟ ବିହାରରେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଫେବୃଆରୀ ୩ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତଥାପି, ସକାଳେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହୋଇପାରେ। ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ପାଟନା ଏବଂ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମେଘୁଆ ରହିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଟନାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୨୬ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୫ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ପାହାଡ଼ି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପାଣିପାଗ:
ପାହାଡ଼ି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ନିରନ୍ତର ତୁଷାରପାତ ହେଉଛି। ତୁଷାରପାତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତଥାପି, ମଙ୍ଗଳବାର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଇଏମଡି କହିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ଜାରି ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ, ମଙ୍ଗଳବାର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ହେବ। ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ମନାଲିର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା -୧୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଗ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ପହଲଗାମ୍ ଏବଂ କୁଲଗାମ୍ରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

