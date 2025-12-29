Weather Report: ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଓ କୁହୁଡ଼ି ହେବା ନେଇ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

୩୦ ତାରିଖରେ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା-ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ୧ ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ୨୯ ଡିସେମ୍ବରରୁ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୩୦-୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
Weather Report: ଡିସେମ୍ବର ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ। ସେହିପରି ଜାନୁଆରୀ ୧ ରୁ ଜାନୁଆରୀ ୩, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡିଶାରେ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଶୀତଳ ଲହରୀ ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନରୁ ଅତି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ ଏବଂ ମେଘାଳୟ, ବିହାର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା, ଓଡ଼ିଶା, ଉପ-ହିମାଳୀୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ସିକିମ(Sikkim) ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ବିହାର, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡାର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଛି।
କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି:
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଡିସେମ୍ବର ୩୦ ରୁ ଜାନୁଆରୀ ୨ ମଧ୍ୟରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ଗିଲଗିଟ-ବାଲ୍ଟିସ୍ତାନ ଏବଂ ମୁଜାଫରାବାଦରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଡିସେମ୍ବର ୩୦ ରୁ ଜାନୁଆରୀ ୨ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା କିମ୍ବା ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ୩୦ ତାରିଖରେ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା-ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ୧ ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ୨୯ ଡିସେମ୍ବରରୁ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୩୦-୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ୩-୪° ସେଲ୍ସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଗାମୀ ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ୩-୪° ସେଲ୍ସିୟସ୍ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨-୩° ସେଲ୍ସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ, ତା'ପରେ ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ୨-୩° ସେଲ୍ସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ, ତା'ପରେ ଆଗାମୀ ଛଅ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୨-୩° ସେଲ୍ସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଜରାଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୨-୩°C ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 2-3°C ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଆଗାମୀ ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରେ ରାତି/ସକାଳ ସମୟରେ ବହୁତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି; ଏବଂ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଜାନୁଆରୀ ୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ୩୧ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଜାନୁଆରୀ ୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାତି/ସକାଳ ସମୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।