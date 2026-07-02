Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Heavy Rain Alert: ୮୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Heavy Rain Alert: ୮୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Rain Alert: ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ବଡ଼ ସତର୍କବାଣୀ ଜାରି କରିଛି। ଆଜି ଦେଶର ୧୯ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ୭୦ରୁ ୮୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଝଡ଼ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 02, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:09 PM IST
Heavy Rain Alert: ୮୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
School Holiday: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ୨ ଦିନ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା
school holiday1 hr ago
2
Amit shah Odisha Visit1 hr ago
3
Chandrika Hembram Death Case2 hrs ago
4
WhatsApp username3 hrs ago
5
petrol diesel price today3:44 AM IST