/Heavy Rain Alert: ୮୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Heavy Rain Alert: ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ବଡ଼ ସତର୍କବାଣୀ ଜାରି କରିଛି। ଆଜି ଦେଶର ୧୯ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ୭୦ରୁ ୮୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଝଡ଼ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଆଇଏମଡି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ସିକ୍କିମ, ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପୂର୍ବୋତ୍ତରର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଭାରୀରୁ ଅତି ଭାରୀ ବର୍ଷା ସତର୍କବାଣୀ ଜାରି କରିଛି। ବରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗିର, ସୋନପୁର, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଭଳି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସହ ଭାରୀ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
Warning for the State.
Day-2 & Day-3 : Isolated Heavy to Very Heavy Rainfall with Isolated Extremely Heavy Rainfall, Heavy to Very Heavy Rainfall and Heavy Rainfall Warning.
Day-1, Day-4 & Day-5 : Isolated Heavy Rainfall, Heavy to Very Heavy Rainfall Warning. pic.twitter.com/Gr0E0w8Lll
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) July 2, 2026
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ, ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ୭ରୁ ୨୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ୨ ଜୁଲାଇରୁ ୬ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଓ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୫୦ କି.ମି. ବେଗର ପବନ, ଝଟକା ବେଳେ ୬୦ କି.ମି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶାନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ୨ରୁ ୬ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ନଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
Fishermen Warning#fishermen #warning pic.twitter.com/01Dsgeb6h3
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) July 2, 2026
୪ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା:
ଆଇଏମଡିର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୧୫୦୦ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ମୌସୁମୀ ଟ୍ରଫ୍ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ସମେତ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜିଠାରୁ ୪ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
୨୯ ରାଜ୍ୟକୁ ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ:
ଆଇଏମଡି କହିଛି ଯେ, ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ୨୯ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଆବୃତ କରିସାରିଛି। ବୁଧବାର ଏହା ଉତ୍ତର ଆରବ ସାଗର, ଗୁଜରାଟ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଲଦାଖ ଓ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଗେଇଛି। ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ସମେତ ଆଉ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେବାର ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ୫ ଦିନ ବର୍ଷା:
ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ ପବନ ସହ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ଲୋକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଆଇଏମଡି ଅନୁସାରେ ୬ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ।
Rainfall information over mumbai from 0830 hrs IST of 1st July 2026 to 0830 hrs IST of 2nd July 2026 in mm#MumbaiRains #Rainfall #Monsoon #Monsoon2026 #MumbaiWeather #Mumbai@moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia @ICRER_MHA pic.twitter.com/OcL6ikAMis
— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 2, 2026
ମୁମ୍ବାଇରେ ହାଇଟାଇଡ୍ ସତର୍କତା:
ମୁମ୍ବାଇ, ଠାଣେ ଓ ନବୀ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଦୁପର ୧ଟା ୪୫ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ହାଇଟାଇଡ୍ ହେବା ସହ ୧୪ ଫୁଟ୍ରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଲହରୀ ଉଠିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନର ପୂର୍ବାନୁମାନ:
ଆଇଏମଡି ଅନୁସାରେ ୩ ଜୁଲାଇରେ ଛତିଶଗଡ଼, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଓଡ଼ିଶା, କେରଳ, ଗୋଆ, ତାମିଲନାଡୁ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ସିକ୍କିମରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ସେହିପରି ୪ ଜୁଲାଇରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗୋଆ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ସିକ୍କିମ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।