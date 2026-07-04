Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Heavy Rain Alert: ୭୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ...

Heavy Rain Alert: ୭୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ...

IMD ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ୪ରୁ ୫ ଦିନ ଯାଏଁ ମଧ୍ୟ ଓ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। ବିଶେଷ କରି ୪ରୁ ୬ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ କୋଙ୍କଣ, ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଦକ୍ଷିଣ ଗୁଜରାଟ, ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 04, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 01:01 PM IST
Heavy Rain Alert: ୭୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ଝୁଲିପଡ଼ିଲେ ମହିଳା IIC,ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ
Odisha news1 hr ago
2
road accident3 hrs ago
3
petrol diesel price today3 hrs ago
4
top 10 news today2:43 AM IST
5
Rain Alert1:51 AM IST