/Heavy Rain Alert: ୭୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ...

Heavy Rain Alert: ଦେଶବ୍ୟାପୀ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବାବେଳେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ଧରି ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଝଡ଼ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଆଜି ପ୍ରାୟ ୧୮ଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଓ ଆନ୍ଧି-ତୋଫାନ ସତର୍କବାଣୀ ଜାରି କରିଛି।
IMD ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ୪ରୁ ୫ ଦିନ ଯାଏଁ ମଧ୍ୟ ଓ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। ବିଶେଷ କରି ୪ରୁ ୬ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ କୋଙ୍କଣ, ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଦକ୍ଷିଣ ଗୁଜରାଟ, ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
Updated Warning for Day-1 pic.twitter.com/GSPtHIK1ax
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) July 3, 2026
ସେହିପରି ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିଛି। IMD ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍, ଅରେଞ୍ଜ ଓ ସତର୍କବାଣୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ, ଏପରିକି ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
Chief amount of Rainfall (in mm) recorded at 0830 Hrs IST of 04.07.2026 #Odisha #monsoon #monsoon2026 #rainfall pic.twitter.com/GcIq9xZurU
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) July 4, 2026
ଆଜି ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ସିକ୍କିମ, ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡ, କେରଳ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସହ ୭୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଝଡ଼ୋ ପବନ ବହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ୩ ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର ପୂର୍ବରୁ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିସାରିଛି। ତେବେ ଏଲ୍-ନିନୋ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଜୁଲାଇ ଓ ଅଗଷ୍ଟରେ ସାଧାରଣ ତୁଳନାରେ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୪ରୁ ୯ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ବଜ୍ରପାତ ଓ ୪୦ରୁ ୬୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ।
Update based on 0830Hrs IST of today, 4th July 2026
The Well Marked Low Pressure Area over Northwest Bay of Bengal & adjoining north Odisha-West Bengal coasts persists over the same region at 0830 hrs IST of today, 04th July, 2026.
It is very likely to move west-northwestward… pic.twitter.com/vNCmlaqjwZ
— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 4, 2026
ସେହିପରି ୫ ଜୁଲାଇରେ ଛତିଶଗଡ଼, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଓଡ଼ିଶା, କେରଳ, ଗୋଆ, ତାମିଲନାଡୁ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ସିକ୍କିମରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି। ୬ ଜୁଲାଇରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
IMD ଲୋକଙ୍କୁ ବଜ୍ରପାତ ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବାହାରକୁ ନଯିବା, ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନ ନେବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।