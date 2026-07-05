Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Heavy Rain Alert: ୪୦ରୁ ୬୦ କିମି ବେଗରେ ବହିବ ପବନ, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ...

Heavy Rain Alert: ୪୦ରୁ ୬୦ କିମି ବେଗରେ ବହିବ ପବନ, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ...

IMD କହିଛି, ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ପ୍ରବଳ ପବନ ସହ ବଜ୍ରପାତର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଖରାପ ପାଣିପାଗ ସମୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ନଯିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 05, 2026, 06:28 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 06:28 AM IST
Heavy Rain Alert: ୪୦ରୁ ୬୦ କିମି ବେଗରେ ବହିବ ପବନ, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବିଶ୍ୱକପ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ପାଇଁ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି !
FIFA 2026Jul 04
2
top 10 news todayJul 04
3
CuttackJul 04
4
Odia NewsJul 04
5
FIFA 2026Jul 04