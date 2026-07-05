/Heavy Rain Alert: ୪୦ରୁ ୬୦ କିମି ବେଗରେ ବହିବ ପବନ, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ...

Heavy Rain Alert: ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଧୀରେ ଧୀରେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଥିବାବେଳେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ରବିବାର ପାଇଁ ବଡ଼ ପାଣିପାଗ ସତର୍କବାଣୀ ଜାରି କରିଛି। ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଗାମୀ ୧୫ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୨୦ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
IMD କହିଛି, ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ପ୍ରବଳ ପବନ ସହ ବଜ୍ରପାତର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଖରାପ ପାଣିପାଗ ସମୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ନଯିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
Updated Warning for Day-1 pic.twitter.com/SJEkuHAIFF
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) July 4, 2026
ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସଦ୍ୟତମ ସତର୍କବାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
-ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଏବଂ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
-ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗିର, ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
-ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ଗୁଜରାଟ, ତାମିଲନାଡୁ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ସିକ୍କିମ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କେରଳ, ମିଜୋରାମ ଓ ତ୍ରିପୁରାରେ ପାଣିପାଗରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇପାରେ।
ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଦିନସାରା ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସହ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ଉମସରୁ ଲୋକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି।
Daily Weather Briefing (04.07.2026)
A well-marked Low-Pressure Area lay over Northwest Bay of Bengal. Under its influence, monsoon likely to continue in active phase over central parts of the country during next 4-5 days.
YouTube : https://t.co/aKgqouHSvG
Facebook :… pic.twitter.com/saqxUEnEdV
— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 4, 2026
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗରାଜ, କୌଶାମ୍ବୀ, ଫତେହପୁର, ଚିତ୍ରକୁଟ, ଝାନ୍ସୀ, ଆଗ୍ରା, ବାରାଣସୀ, ଗାଜିପୁର, ମିର୍ଜାପୁର, ଦେଓରିଆ, ବଲିଆ ସମେତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସତର୍କବାଣୀ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ବିହାରର ପଶ୍ଚିମ ଚମ୍ପାରଣ, ପୂର୍ବ ଚମ୍ପାରଣ, ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ, ସିୱାନ ଓ ସାରଣରେ ଝଡ଼ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ସଡ଼କ ବନ୍ଦ ହେବାର ବିପଦ ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଣିପାଗର ସଦ୍ୟତମ ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ IMD ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ନୈନିତାଲ, ଚମ୍ପାୱତ, ପିଥୋରାଗଡ଼, ଅଲମୋଡ଼ା, ପୌଡ଼ି ଗଡ଼ୱାଳ, ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଓ ଚମୋଲି ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସତର୍କବାଣୀ ରହିଛି।
Weather Warning for 04th July, 2026#SouthwestMonsoon #WeatherUpdate #RainfallForecast #IndiaWeather #Monsoon2026 #ThunderstormAlert #lightning #HeavyRain #WeatherWarnings@moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia @ICRER_MHA pic.twitter.com/ipg6JxuJUv
— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 4, 2026
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁମ୍ବାଇ, ଥାଣେ, ପାଲଘର ଓ କୋଙ୍କଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଓ ରାଜସ୍ଥାନର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁର, ଜୋଧପୁର, ଉଦୟପୁର, ଅଜମେର, ଆଲୱର ସମେତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆନ୍ଧି-ତୂଫାନ ସତର୍କବାଣୀ ଜାରି ହୋଇଛି।
ଏହାଛଡ଼ା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ମେଦିନୀପୁର, ଝାଡ଼ଗ୍ରାମ, ବାଙ୍କୁରା, ପୁରୁଲିଆ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପରଗଣାରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ତାମିଲନାଡୁର ଚେନ୍ନାଇ, କୋଏମ୍ବାଟୁର, ମଦୁରାଇ, କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ନାଗପଟ୍ଟିନମ, ତିରୁନେଲଭେଲି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
IMD ଲୋକଙ୍କୁ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନନେବା, ଜଳଭରା ରାସ୍ତାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପରାମର୍ଶକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।