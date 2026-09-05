/Heavy Rain Alert: ୮୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Heavy Rain Alert: ଦେଶର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୭ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଭାରି ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ-NCR ପାଇଁ ଭାରି ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୭୦ରୁ ୮୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଝଡ଼ ପବନ ବହିବା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।
ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା
ମୌସୁମୀ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁ ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଏକ ‘ୱେଲ୍ ମାର୍କଡ୍ ଲୋ-ପ୍ରେସର ଏରିଆ’ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଭାରିରୁ ଅତି ଭାରି ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।
Subject: (i) Under the influence of Well Marked Low-Pressure Area over central parts of northern Madhya Pradesh & adjoining south Uttar Pradesh, isolated heavy to very heavy rainfall very likely over East Rajasthan,West Madhya Pradesh on 04th & 05th September and East Madhya… pic.twitter.com/ZKWhawtYFP
— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 4, 2026
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁ ମୌସୁମୀ ଟ୍ରଫ୍ ଉତ୍ତର ଓ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିପାରେ।
କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ?
ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ଆସାମ ସମେତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପାଣିପାଗ ଉପରେ ନଜର ରଖି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ-NCRରେ ଭାରି ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା
ଦିଲ୍ଲୀ ଓ NCR ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଜି ପୁଣି ଭାରି ବର୍ଷା ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମିବା ସହ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ।
ନୋଏଡା, ଗାଜିଆବାଦ ଓ ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଦିଲ୍ଲୀ-NCRର ତାପମାତ୍ରା କମିବା ସହ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରେ।
ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଅନ୍ୟ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ବାଦଲ ଫଟା, ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାତ୍ରା ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରି ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଚାରଧାମ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସାମୟିକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।
କାହିଁକି ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା?
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ମୌସୁମୀ ଟ୍ରଫ୍ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ପଶ୍ଚିମା ବିକ୍ଷୋଭ ମିଳିତ ଭାବେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ଏହି ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି।