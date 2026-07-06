Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Heavy Rain Alert: ୮୦ କିଲୋମିଟର ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି....

Heavy Rain Alert: ୮୦ କିଲୋମିଟର ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି....

ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା, କୋଙ୍କଣ-ଗୋଆ, ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଓ କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ୭୦ରୁ ୮୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତିଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 06, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 01:08 PM IST
Heavy Rain Alert: ୮୦ କିଲୋମିଟର ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି....

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ଆସୁଛି ଘୋଷଯାତ୍ରା, ପୁରୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ
Odisha news50 min ago
2
Mumbai rains1 hr ago
3
Neymar Retirement2 hrs ago
4
School closed2 hrs ago
5
DCP Jagmohan Meena Resignation3 hrs ago