/Heavy Rain Alert: ୬୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Heavy Rain Alert: ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି ରହି ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଫଳରେ ଗରମରୁ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଆଜି, ୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଆପଣ ଦେଇଥିବା IMD ଅପଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ, ଆଜି ପ୍ରାୟ ୨୪ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କତା ରହିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଭାରି ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
Warning for Odisha.
Day-5 to Day-7 : Heavy Rainfall.
Day-1,4,5,6,7 : Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind.
Day-2 & Day-3: No Warning. #odisha #rainfall #weather #warning pic.twitter.com/PtSkfVuuXH
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) September 5, 2026
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଭାରି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମେରଠ, ମୁଜଫରନଗର, ଆଗ୍ରା, ମଥୁରା, ବରେଲି, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଅଯୋଧ୍ୟା, ବାରାଣସୀ ଓ ଗୋରଖପୁର ସମେତ ପଶ୍ଚିମ ଓ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରି ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଜୋର ପବନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ପାହାଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଭୟ
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଓ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଭାରି ବର୍ଷା ସହ ଭୂସ୍ଖଳନର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଦେହରାଦୁନ, ନୈନିତାଲ, ବାଗେଶ୍ୱର, କାଙ୍ଗ୍ରା, ମଣ୍ଡି ଓ କୁଲ୍ଲୁ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୂଷଳଧାରା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଲୋକେ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ବିହାର-ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବି ବର୍ଷା
ବିହାର ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ପାଟନା, ଗୟା, ଭାଗଲପୁର, ମୁଜଫରପୁର, ରାଞ୍ଚି, ଧାନବାଦ ଓ ଜାମସେଦପୁରରେ ମଧ୍ୟମରୁ ଭାରି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
Latest satellite animation pic.twitter.com/VaBHjx8irn
— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 5, 2026
ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବି ଭାରି ବର୍ଷା
ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁର, ବିକାନେର, ଜୈସଲମେର ଓ ଅଜମେରରେ ଜୋର ପବନ ସହ ଭାରି ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭୋପାଳ, ଇନ୍ଦୋର, ଉଜ୍ଜୟିନୀ, ସାଗର ଓ ଗ୍ୱାଲିଅର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସତର୍କତା ରହିଛି।
ପଞ୍ଜାବ-ହରିୟାଣାରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ
ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣାରେ ଆଜି ମୌସୁମୀ ପାଗ ସକ୍ରିୟ ରହିବ। ଅମୃତସର, ଲୁଧିଆନା, ପଟିଆଲା, ଅମ୍ବାଲା ଓ ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ରେ ଜୋର ପବନ ସହ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୋଲକାତା ଓ ଦାର୍ଜିଲିଂ ସମେତ ଓଡ଼ିଶା, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ତ୍ରିପୁରା ଓ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ସିଲସିଲା ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ-NCRରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିବ ପାଗ
ଦିଲ୍ଲୀ-NCRରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ମେଘୁଆ ରହିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ସହ ନୋଏଡା, ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡା, ଗାଜିଆବାଦ, ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଓ ଫରିଦାବାଦରେ ରହି ରହି ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସକାଳେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଦ୍ୱିପ୍ରହରରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଏକ ବର୍ଷା ସ୍ପେଲ୍ ଆସିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦିନର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୨୯ରୁ ୩୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୪ରୁ ୨୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ।