/Heavy rain Alert: ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହେଲା ମୌସୁମୀ! ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ସତର୍କ ରହିବାକୁ IMDର ପରାମର୍ଶ

Heavy rain Alert: ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ପୁଣିଥରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାରୁ ୮ ଅଗଷ୍ଟରେ ୧୬ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଝଡ଼ ଓ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୭୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ ପୂର୍ବ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।
ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାରରେ ଭାରି ବର୍ଷା ସହ ଝଡ଼ୋ ପବନ ବହିବ। ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନ୍ସିଆରରେ ରୁକି ରୁକି ବର୍ଷା ସହ ୩୦ରୁ ୪୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି।
ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଓ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ସେହିପରି ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବଜ୍ରପାତର ବିପଦ ରହିଥିବାରୁ ନଦୀକୂଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ, କୃଷକ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
All India weather warning during next 7 days#WeatherWarning #Monsoon2026 pic.twitter.com/zk4L4jLGo5
— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 7, 2026
IMD ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ କେରଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଓଡ଼ିଶା, କେରଳ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଭାରି ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଥିବାବେଳେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିପାରେ। ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର, ଜଳବନ୍ଦୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ପୂର୍ବୋତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ଆସାମରେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଗୁରୁତର ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଗଙ୍ଗା ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନକୁ ନଯିବା, ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।