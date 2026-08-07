Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Heavy rain Alert: ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହେଲା ମୌସୁମୀ! ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ସତର୍କ ରହିବାକୁ IMDର ପରାମର୍ଶ

Heavy rain Alert: ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହେଲା ମୌସୁମୀ! ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ସତର୍କ ରହିବାକୁ IMDର ପରାମର୍ଶ

ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାରରେ ଭାରି ବର୍ଷା ସହ ଝଡ଼ୋ ପବନ ବହିବ। ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନ୍‌ସିଆରରେ ରୁକି ରୁକି ବର୍ଷା ସହ ୩୦ରୁ ୪୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 07, 2026, 10:57 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:57 PM IST
Heavy rain Alert: ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହେଲା ମୌସୁମୀ! ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ସତର୍କ ରହିବାକୁ IMDର ପରାମର୍ଶ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହେଲା ମୌସୁମୀ! ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ସତର୍କ ରହିବାକୁ IMDର ପର
2
3
4
5