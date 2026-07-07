Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Heavy Rain Alert: ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Heavy Rain Alert: ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Heavy Rain Alert: ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ୭ରୁ ୯ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ, ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସତର୍କବାଣୀ ଜାରି କରିଛି। ସେହିପରି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ୭ରୁ ୧୨ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରିରୁ ଅତି ଭାରି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 07, 2026, 06:55 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 06:55 AM IST
Heavy Rain Alert: ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...
weather report0 min ago
2
top 10 news todayJul 06
3
Odia NewsJul 06
4
Odia NewsJul 06
5
Odia NewsJul 06