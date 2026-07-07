/Heavy Rain Alert: ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Heavy Rain Alert: ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ୭ରୁ ୯ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ, ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସତର୍କବାଣୀ ଜାରି କରିଛି। ସେହିପରି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ୭ରୁ ୧୨ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରିରୁ ଅତି ଭାରି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଓ ଲଦାଖରେ ୭ ଓ ୮ ଜୁଲାଇରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବରଫପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ IMD ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୭ ଜୁଲାଇ ସକାଳ ୮:୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭାରୀରୁ ଅତି ଭାରୀ ବର୍ଷା ସତର୍କବାଣୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ନୂଆପଡ଼ା। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ୭ରୁ ୨୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ, ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଏବଂ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
Warning for the State.
Day-1 : Heavy to Very Heavy Rainfall and Heavy Rainfall Warning.
Day-2 : Isolated Heavy Rainfall Warning.
Day-3 to Day-7 : No Warning pic.twitter.com/BmwfyiFfd4
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) July 6, 2026
ସେହିପରି ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୋଳ, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୃଥକ ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମ୍ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ, ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଲୋକଙ୍କୁ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନକୁ ନଯିବା, ନଦୀ ଓ ନାଳ ନିକଟରେ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
Realized weather during past 24 hours over the districts of Odisha. #Odisha #odishaweather #WeatherUpdate pic.twitter.com/77lC7w1ZSD
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) July 6, 2026
ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସହ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୩୦ରୁ ୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ। ଦିଲ୍ଲୀ, ଗୁରୁଗ୍ରାମ, ନୋଏଡା ଓ ଫରିଦାବାଦର ନିମ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଭାରି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବା ନେଇ IMD ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ୧୦୦ରୁ ୨୦୦ ମିଲିମିଟର କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବୃହନମୁମ୍ବାଇ ମହାନଗର ପାଳିକା (BMC) ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାମ ନଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ନଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। କୋଙ୍କଣ, ଠାଣେ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସତର୍କତା ଜାରି ରହିଛି।
Depression over north Chhattisgarh and adjoining areas of southeast Uttar Pradesh and northeast Madhya Pradesh
The depression over north Chhattisgarh and adjoining areas of southeast Uttar Pradesh and northeast Madhya Pradesh remained practically stationary over the same region… pic.twitter.com/QCYlXcuI4B
— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 6, 2026
ଏହାଛଡ଼ା ଗୋଆ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଝାରଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିବ। କେରଳ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉପକୂଳରେ ୭ ଓ ୮ ଜୁଲାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଓ ଝାରଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟମରୁ ଭାରି ବର୍ଷା ସହ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ, ଜଳବନ୍ଦୀ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଏବଂ ଖରାପ ପାଗ ସମୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।