/Weather Report: ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ତୋଫାନ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Weather Report: ପଶ୍ଚିମ ବିକ୍ଷୋଭ ଯୋଗୁଁ, ଆଜିକାଲି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ଭଲ ରହିଛି। ଜୁନ୍ ୪ ତାରିଖରେ କେରଳ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଜୁନ୍ ୭ ତାରିଖରେ କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା ଗୋଆ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଜୁନ୍ ୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେରଳ ଏବଂ ମାହେ ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସାମ ଏବଂ ମେଘାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା କିଛି ମାତ୍ରରେ ଖରା ଗରମରୁ ହାଲୁକା ତ୍ରାହି ଦେଉଛି। ଆଜି ତଥା ଜୁନ୍ ୭ରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ୩୦ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ନେଇ କିଛି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ। ୮ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଓ ୨୦ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
Warning for the State.
Day-1 : Isolated Heavy Rainfall, Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind warning.
Day-2 to Day-5 : Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind warning.
Day-1 & Day-2 : Hot and Humid Day, Isolated Heat Wave and Warm Night Warning. pic.twitter.com/zARAXWGwCj
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) June 6, 2026
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମ ବିସ୍ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ଦିଲ୍ଲୀ, ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା / ତୁଷାରପାତ ହୋଇପାରେ।
ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଆଜି ପାଗ କିପରି ରହିବ?
ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ ୭ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ପାଗ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିବ। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୦-୨୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯଦିଓ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ଜୁନ୍ ୬ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 38-40°C ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 26-28°C ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା 40°C ପାଖାପାଖି ରହିଛି। ଆଜି, ୭ ଜୁନ୍, ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଟିକିଏ କମ୍ ରହିବ, ଯାହା ଗରମରୁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବାୟୁରେ ଆର୍ଦ୍ରତା 40-80% ମଧ୍ୟରେ ରହିବ, ଯାହା ଆର୍ଦ୍ରତା ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଏହା ଫଳରେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେବ। ତଥାପି, ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ।
Southwest Monsoon Update !
Southwest monsoon has further advance into some more parts of Karnataka, Tamilnadu and some parts of Goa on today, the 5th June 2026.#SouthwestMonsoon #MonsoonUpdate #KarnatakaWeather #TamilNaduRain #GoaWeather #RainySeason2026 #WeatherForecast… pic.twitter.com/ijTCrcDvnw
— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 5, 2026
ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗରମ ପୁଣି ବଢ଼ିପାରେ:
ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରାକ୍-ମୌସୁମୀ ଆଗମନ ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।