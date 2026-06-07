Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Weather Report: ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ତୋଫାନ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Weather Report: ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ତୋଫାନ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

ପଶ୍ଚିମ ବିକ୍ଷୋଭ ଯୋଗୁଁ, ଆଜିକାଲି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ଭଲ ରହିଛି। ଜୁନ୍ ୪ ତାରିଖରେ କେରଳ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଜୁନ୍ ୭ ତାରିଖରେ କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା ଗୋଆ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 07, 2026, 07:12 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:12 AM IST
Weather Report: ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ତୋଫାନ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ୧୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୪ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ, ଆସୁଛି ମୌସୁମୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
top 10 news todayJun 06
2
Chandrika HembramJun 06
3
Odisha newsJun 06
4
Pakistan StrategyJun 06
5
Plastic Currency NotesJun 06