Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Odisha Weather Update: ୬୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ! ଏଜି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Odisha Weather Update: ୬୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ! ଏଜି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ୮ ଅଗଷ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଏବଂ ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମୁଦ୍ରକୁ ନଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 08, 2026, 07:36 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:36 AM IST
Odisha Weather Update: ୬୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ! ଏଜି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହେଲା ମୌସୁମୀ! ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ସତର୍କ ରହିବାକୁ IMDର ପର
2
3
4
5