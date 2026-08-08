/Odisha Weather Update: ୬୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ! ଏଜି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Odisha Weather Update: ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ପାଗ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୮ ଅଗଷ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଏବଂ ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଏହା ୬୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରେ। ଫଳରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ସହିତ ରଫ୍ରୁ ଭେରି ରଫ୍ ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥିତି ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ୮ ଅଗଷ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଏବଂ ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମୁଦ୍ରକୁ ନଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
Fishermen Warning#fishermen #warning pic.twitter.com/wZPvDpIVHb
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) August 7, 2026
ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା:
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ମାନଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରୀରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅତିଭାରୀ ବର୍ଷା ସହ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
Updated Warning for Day-1 pic.twitter.com/NAKQ4twQiu
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) August 7, 2026
ଏହା ସହିତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଭଳି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଝଡ଼ ପବନ ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି।
କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନର ବେଗ ୩୦ରୁ ୪୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ରହିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ବାହାରକୁ ନଯିବା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।