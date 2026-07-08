Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Heavy Rain Alert: ୮୦ କି.ମି ବେଗରେ ଭୟଙ୍କର ପବନ ସହ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Heavy Rain Alert: ୮୦ କି.ମି ବେଗରେ ଭୟଙ୍କର ପବନ ସହ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

ସାରା ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ସହ ଝଡ଼, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ୮ ଜୁଲାଇ ପାଇଁ ନୂଆ ପାଣିପାଗ ସତର୍କବାଣୀ ଜାରି କରି ଆଗାମୀ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 08, 2026, 06:54 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:54 AM IST
Heavy Rain Alert: ୮୦ କି.ମି ବେଗରେ ଭୟଙ୍କର ପବନ ସହ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ତିଆରି ନୂଆ ରାଜସ୍ୱ ଭବନ, 'ବ୍ରହ୍ମୋସ' କିଣିବ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
top 10 news todayJul 07
2
RD UniversityJul 07
3
Odia NewsJul 07
4
Odisha newsJul 07
5
Odia NewsJul 07