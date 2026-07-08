/Heavy Rain Alert: ୮୦ କି.ମି ବେଗରେ ଭୟଙ୍କର ପବନ ସହ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Heavy Rain Alert: ସାରା ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ସହ ଝଡ଼, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ୮ ଜୁଲାଇ ପାଇଁ ନୂଆ ପାଣିପାଗ ସତର୍କବାଣୀ ଜାରି କରି ଆଗାମୀ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛି।
IMDର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ, ବିହାର, ହରିୟାଣା, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ କେରଳ ସମେତ ୧୩ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଝଡ଼ ପବନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପବନର ବେଗ ୮୫ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
Warning for the State.
Day-2 to Day-5 : Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind Warning.
Day-1, Day-6 & Day-7 : No Warning.#rainfall #weather #odisha #warning pic.twitter.com/rSOVgBnx1r
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) July 7, 2026
ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୁଧବାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ୭୦ରୁ ୮୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି। ଏହା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମଥୁରା, ବୁଲନ୍ଦଶହର, କାନପୁର, ବାରାଣସୀ, ପ୍ରୟାଗରାଜ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଓ ଦେବରିଆ ସମେତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ଓ ୮୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ବିହାରର ପାଟନା, ଗୟା, ମୁଜଫରପୁର, ଦରଭଙ୍ଗା, ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ, କିଶନଗଞ୍ଜ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ୭୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ନେଇ ସତର୍କବାଣୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଏହାଛଡ଼ା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ବହୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରୀ ବର୍ଷା ସହ ଝଡ଼ ଓ ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ପାଗ ସମୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା ନ କରିବାକୁ, ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନ ନେବାକୁ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ବିଶେଷ କରି କୃଷକ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।