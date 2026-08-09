Add Zee Business As A Preferred Source
App

Heavy Rain Alert: ଝଡ଼-ପବନ ସହ ମୁଷଳଧାରା ବର୍ଷା! ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ IMDର ଆଲର୍ଟ

ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଅସ୍ଥିର ରହିବା ସହ ଭାରୀ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଡ଼ ପବନର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD)ର ସତର୍କତା ଅନୁସାରେ ଆଜି ୧୫ରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 09, 2026, 07:34 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 07:35 AM IST
Heavy Rain Alert: ଝଡ଼-ପବନ ସହ ମୁଷଳଧାରା ବର୍ଷା! ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ IMDର ଆଲର୍ଟ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Heavy Rain Alert: ଝଡ଼-ପବନ ସହ ମୁଷଳଧାରା ବର୍ଷା! ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ IMDର ଆଲର୍ଟ
2
3
4
5