Heavy Rain Alert: ଝଡ଼-ପବନ ସହ ମୁଷଳଧାରା ବର୍ଷା! ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ IMDର ଆଲର୍ଟ

Heavy Rain Alert: ଦେଶରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। କେଉଁଠି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଓ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି।
ଆଜି ରବିବାର, ୯ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଅସ୍ଥିର ରହିବା ସହ ଭାରୀ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଡ଼ ପବନର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD)ର ସତର୍କତା ଅନୁସାରେ ଆଜି ୧୫ରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।
ପାହାଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସାଜିଛି ବିପଦ:
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ବାଗେଶ୍ୱର, ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ, ପିଥୋରାଗଡ଼ ଓ ନୈନିତାଲ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନର ଘଟଣା ବଢ଼ିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ରାସ୍ତା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ।
ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କାଙ୍ଗଡ଼ା, ମଣ୍ଡି, ଚମ୍ବା, କୁଲ୍ଲୁ ଓ ଶିମଲାରେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ଡୋଡା, କିସ୍ତୱାଡ଼, ପୁଞ୍ଚ ଓ ରାଜୌରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
କେରଳରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ:
କେରଳର ଇଡୁକ୍କି, କୋଟ୍ଟାୟମ, ୱାୟନାଡ଼ ଓ ପଥନମଥିଟ୍ଟା ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ସହ ଭୂସ୍ଖଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନେକ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶିଛି। ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଖୋଲାଯାଇଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ-NCRରେ ମଧ୍ୟ ଭାରୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା:
ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ନୋଏଡା, ଗାଜିଆବାଦ, ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଓ ଫରିଦାବାଦରେ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବ। ଗରଜିବା ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ପ୍ରାୟ ୪୦ କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଛୁଇଁପାରେ।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୩୪ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ୨୪ ଡିଗ୍ରୀ ରହିପାରେ। ତେବେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହେଲେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଓ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ।
UPର ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ:
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମେରଠ, ନୋଏଡା, ଆଗ୍ରା, ମଥୁରା, କାନପୁର, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ପ୍ରୟାଗରାଜ ଓ ଗୋରଖପୁର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ ପବନ ସହ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ରହିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ।
ବିହାର ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଭାରୀ ବର୍ଷା
ବିହାରର ପାଟନା, ଗୟା, ଚମ୍ପାରଣ, ମୁଜାଫରପୁର ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ ସମେତ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଞ୍ଚି, ଜାମସେଦପୁର, ଧାନବାଦ ଓ ହଜାରିବାଗରେ ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ ପବନ ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପବନର ବେଗ ୬୦ କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ।
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ-ହିମାଚଳ ଯାତ୍ରାରେ ସତର୍କତା:
ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟାର ବିପଦ ରହିଛି। ଏହାସହ ପବନର ବେଗ ୭୦ କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ପାହାଡ଼କୁ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକେ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବା ଜରୁରୀ।