Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Heavy Rain Alert: ୯୦ କିମି ବେଗ ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା IMD...

Heavy Rain Alert: ୯୦ କିମି ବେଗ ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା IMD...

ସେପଟେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD)ର ଭୁବନେଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୯ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 09, 2026, 06:51 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 06:51 AM IST
Heavy Rain Alert: ୯୦ କିମି ବେଗ ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା IMD...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: କାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ନିବେଶକ ନିରାଶ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
top 10 news todayJul 08
2
Odia NewsJul 08
3
Odia NewsJul 08
4
crime newsJul 08
5
crime newsJul 08