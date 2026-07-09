/Heavy Rain Alert: ୯୦ କିମି ବେଗ ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା IMD...

Heavy Rain Alert: ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପୁଣି ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ୯ ଜୁଲାଇ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସତର୍କବାଣୀ ଜାରି କରିଛି। ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ସମେତ ଦେଶର ୨୩ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଡ଼ୋ ପବନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୯୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ ବୋଲି IMD ସତର୍କ କରିଛି।
ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ-NCRରେ ୯ ଜୁଲାଇରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ସହ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଠାରେ ପବନର ବେଗ ୭୦ରୁ ୮୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମେରଠ, ନୋଏଡା, ଗାଜିଆବାଦ, ଅଯୋଧ୍ୟା, ପ୍ରୟାଗରାଜ, ଆଗ୍ରା, ରାୟବରେଲୀ, ସୀତାପୁର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ସହ ୯୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ।
ସେପଟେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD)ର ଭୁବନେଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୯ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ (Watch) ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ଏବଂ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୩୦ରୁ ୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଝଡ଼ୋ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନକୁ ନଯିବା, ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନନେବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
Warning for the State.
Day-1 to Day-5 : Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind Warning.
Day-6 & Day-7 : No Warning. #rainfall #weather #odisha #warning pic.twitter.com/qNzr9WZik0
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) July 8, 2026
ଅନ୍ୟପଟେ, ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କୌଣସି ବିଶେଷ ପାଣିପାଗ ସତର୍କବାଣୀ ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ। ତେବେ ବଦଳୁଥିବା ପାଣିପାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି IMDର ସର୍ବଶେଷ ସୂଚନା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ବିହାରର ପାଟନା, ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ, ସାରଣ, ସିୱାନ, ମୁଜଫ୍ଫରପୁର, ଦରଭଙ୍ଗା, ଭାଗଲପୁର, ସୁପୌଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ୯ରୁ ୧୧ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ୬୦ରୁ ୭୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଓ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ୯ରୁ ୧୨ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରୀ ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ୋ ପବନର ସତର୍କବାଣୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି।
ଏହାଛଡ଼ା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ପଞ୍ଜାବ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ରାଜସ୍ଥାନର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଓ ତୀବ୍ର ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୭୦ରୁ ୮୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ।
ଅନ୍ୟପଟେ ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୫ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି। ଏହା ଫଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ବ୍ୟାହତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ବାହାରକୁ ନଯିବା, ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ନରହିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ IMDର ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।