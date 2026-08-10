/Heavy Rain Alert: ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା! ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Heavy Rain Alert: ଦେଶର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ପାଗ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ, ୧୦ରୁ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ, ମଧ୍ୟ, ପୂର୍ବ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକାରୁ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବିଜୁଳି ଓ ଝୋଡ଼ ପବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି।
ଓଡ଼ିଶାରେ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା:
ଓଡ଼ିଶାରେ ୧୦ ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ୧୨ରୁ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି, ୧୦ ଅଗଷ୍ଟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
Updated Day-1 Warning of the state of Odisha. pic.twitter.com/Syc3X3Mm86
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) August 9, 2026
ଅପଲୋଡ୍ କରାଯାଇଥିବା IMD ମାନଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ୩୦-୪୦ କିମି ପ୍ରତିଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଝୋଡ଼ ପବନର ସମ୍ଭାବନା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରୀ ବର୍ଷାର ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ:
ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ ଓ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୦ ଅଗଷ୍ଟରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।
ରାଜସ୍ଥାନର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ୧୦ରୁ ୧୩ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିପାରେ। ୧୦ ଓ ୧୧ ଅଗଷ୍ଟରେ ଅତି ଭାରୀ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ହିମାଚଳ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା:
ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ୧୦ ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ୧୨ରୁ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ୧୦ ଓ ୧୧ ଅଗଷ୍ଟରେ ଅତି ଭାରୀ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ୧୦ରୁ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ୧୦ ଅଗଷ୍ଟରେ ଅତି ଭାରୀ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରୀ ବର୍ଷାର ସତର୍କତା ରହିଛି।
ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ବି ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ:
ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ୧୦ରୁ ୧୨ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ୧୦ ଅଗଷ୍ଟରେ ଭାରୀ ଏବଂ ୧୧-୧୨ ଅଗଷ୍ଟରେ ଅତି ଭାରୀ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ୧୦ ଅଗଷ୍ଟରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।
ଛତିଶଗଡ଼ରେ ୧୦ରୁ ୧୪ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରୀ ବର୍ଷାର ସତର୍କତା ରହିଛି। ୧୦ରୁ ୧୨ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବଜ୍ରପାତର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବର୍ଷା:
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ୧୦ରୁ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ୧୦ ଅଗଷ୍ଟରେ ଭାରୀ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ବିହାରରେ ୧୦ରୁ ୧୨ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ। ତେବେ ୧୩ରୁ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ସହ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।
ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଅତି ଭାରୀ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା:
ଆସାମ ଓ ମେଘାଳୟରେ ୧୨ରୁ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ୧୩ରୁ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ଭାରୀ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କତା ରହିଛି।
ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ୧୧ରୁ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ ଓ ତ୍ରିପୁରାରେ ମଧ୍ୟ ୧୦ରୁ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିପାରେ।
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବି ବର୍ଷା:
କୋଙ୍କଣ ଓ ଗୋଆରେ ୧୦ରୁ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତଟୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ ଓ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ ୧୦ ଅଗଷ୍ଟରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ସହ ୪୦ରୁ ୫୦ କିମି ପ୍ରତିଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ତଟୀୟ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ୟାନମ୍ ଓ ରାୟଲସୀମାରେ ୧୦ରୁ ୧୨ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବଜ୍ରପାତ ସହ ୪୦-୫୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ:
ବର୍ଷା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ, ଗଛ ତଳେ କିମ୍ବା ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ରହିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଉଚିତ।