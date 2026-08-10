Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Heavy Rain Alert: ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା! ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Heavy Rain Alert: ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା! ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Heavy Rain Alert: ଦେଶର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ପାଗ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ, ୧୦ରୁ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ, ମଧ୍ୟ, ପୂର୍ବ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକାରୁ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବିଜୁଳି ଓ ଝୋଡ଼ ପବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 10, 2026, 06:39 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 06:39 AM IST
Heavy Rain Alert: ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା! ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ୧୩ କୋଟିର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ
2
3
4
5