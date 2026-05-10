Written By  Priyambada Rana|Last Updated: May 10, 2026, 07:58 AM IST

Today Weather Update: ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା, ଏହି ୫ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Today Weather Update: ଏପ୍ରିଲ୍ ପରି, ମେ ମାସ ପ୍ରାୟତଃ କମ୍ ଗରମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗରମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଗରମକୁ କମ କରିଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତଥାପି, ଆଜି, ମେ ୧୦ ତାରିଖ, ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଖରା ଗରମ ହେବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ପାଗରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହା ଗରମରୁ ଆରାମ ଆଣିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଇଏମଡି ୧୦ ମଇ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପାଣିପାଗ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ କିପରି ରହିବ।

ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ତାତିରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶସ୍ତି ଦେଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ଭାଗରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବା କାରଣରୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଓ କାଳବୈଶାଖୀଜନିତ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ମେ ୧୦ ତାରିଖ ତଥା ଆଜି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ୫ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ। ଏଥି ସହ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ଗରମ ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ୪୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବୋହିବା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 

ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ପାଗ କିପରି ରହିବ?

ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ପାଗ ପ୍ରାୟତଃ ସଫା ରହିବ ଏବଂ ଖରା ହେବ। ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୭ ରୁ ୩୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୬ ରୁ ୨୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଦିନବେଳା ଗରମ ପବନ ବହିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଦ୍ର ତାପ ଅନୁଭବ କରାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବ, ଯାହା ଗରମରୁ କିଛି ଆରାମ ଦେଇପାରେ।

ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା କିଛିଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମେ ୧୦ ତାରିଖରୁ ପୁଣି ଥରେ ତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ହିଟ୍‌ୱେଭ୍ ନାହିଁ। ତଥାପି, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ପିଲା ଏବଂ ବୟସ୍କମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଏକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆସନ୍ତା ୨-୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମେ ୧୧ କିମ୍ବା ୧୨ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଆଣିପାରେ।

ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଲୋକମାନେ ହିଟ୍‌ୱେଭ୍‌ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ:
ରାଜସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ହିଟ୍‌ୱେଭ୍‌ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ। ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ରୁ ୪୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ରାଜସ୍ଥାନର ପଶ୍ଚିମ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ହିଟ୍‌ୱେଭ୍‌ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି।

ବିଦର୍ଭ ଏବଂ ମରଠୱାଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ୪୩-୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ପୂର୍ବ ଭାରତରେ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆର୍ଦ୍ର ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ, ତାପମାତ୍ରା ୩୮-୪୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍‌ ପାଖାପାଖି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କୋଲକାତାରେ ଦିନସାରା ଆର୍ଦ୍ରତା ରହିବ, ତାପମାତ୍ରା ୩୭-୩୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପାଣିପାଗ:
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ, ତାମିଲନାଡୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଆର୍ଦ୍ର ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୩-୩୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିପାରେ। ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ଆକାଶ ଏବଂ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଷା ଆଶା କରାଯାଉଛି। କେରଳ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ।

ଆଜି ଆସାମ, ମେଘାଳୟ ଏବଂ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ସମେତ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ।

