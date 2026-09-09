/Heavy rain in Odisha: ୬୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି....

Heavy rain in Odisha: ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାଗ ଅସ୍ଥିର ରହିବା ସହ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଟକା ପବନର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଜାରି ସତର୍କତା ଅନୁଯାୟୀ, ୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଝଟକା ପବନ ଏବଂ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରୀରୁ ଅତିଭାରୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷକରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିପାରେ। କେତେକ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରୀରୁ ଅତିଭାରୀ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ୍ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି।
Warning for Odisha.
Day-2: Extremely Heavy Rainfall,
Day-1 to Day-3 : Heavy to Very Heavy Rainfall.
Day-1 to Day-4 : Heavy Rainfall.
Day-1 to Day-5 : Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind.
Day-6 & Day-7: No Warning. #odisha #rainfall #weather #warning pic.twitter.com/ez4yeoKUHR
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) September 9, 2026
ଏହା ସହିତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଝୋଟକା ପବନର ବେଗ ପ୍ରାୟ ୪୦–୫୦ କିମି ପ୍ରତିଘଣ୍ଟା ରହିପାରେ। ତେଣୁ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ, ଗଛ ତଳ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ନିକଟରେ ନରହି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସତର୍କତା:
ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ୯ରୁ ୧୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଓ ଏହାର ନିକଟ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ୪୦–୫୦ କିମି ପ୍ରତିଘଣ୍ଟା ବେଗର ପବନ, ଝୋଟକାରେ ୬୦ କିମି ପ୍ରତିଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
Fishermen Warning #Fishermen #warning pic.twitter.com/74UYIXfb6E
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) September 9, 2026
ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ରଫ୍ରୁ ଭେରି ରଫ୍ ରହିପାରେ। ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଓ ଏହାର ନିକଟ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ନଯିବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଜରୁରୀ।