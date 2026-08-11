/Heavy Rain Alert: ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଭାରୀ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Heavy Rain Alert: ଦେଶର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣିପାଗ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ ରହିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀ-NCRରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତ ଏବଂ ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ମାନଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ସହ ଝଡ଼ ଏବଂ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୩୦ରୁ ୪୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ମାନଚିତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏହି ପାଗ ନେଇ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି।
Warning for Odisha.
Day-1 to Day-7 : Isolated Heavy Rainfall.
Day-1 to Day-5 : Isolated Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind.
Day-3 to Day-6 : Isolated Heavy to Very Heavy Rainfall.
#odisha #rainfall #weather #warning pic.twitter.com/RlJHstnlYG
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) August 10, 2026
ଦିଲ୍ଲୀ-NCRରେ ବର୍ଷାରେ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ
ଦିଲ୍ଲୀ, ନୋଏଡା, ଗାଜିଆବାଦ ଏବଂ ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ରୁକିରୁକି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ମୁସଳଧାରା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାରରେ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଓ ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିହାରର ତରାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋସି ଓ ଗଣ୍ଡକ ଭଳି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରୁ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
*District wise Nowcast Warning valid for next two-three hours:*
*Issue Time:* 10-08-2026 19:17 Hrs IST
*Validity Time:* 10-08-2026 22:17 Hrs IST
*Orange warnings*: Thunderstorms & Lightning with gusty winds ( 40-60 kmph) and moderate rain (5-15 mm/h) very likely over following… pic.twitter.com/eGUUN01PV7
— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 10, 2026
ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା
ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ପାଣିପାଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସକ୍ରିୟ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟାରେ ଭାରୀରୁ ଅତିଭାରୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହା ଫଳରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ
ଅସମ, ମିଜୋରାମ, ତ୍ରିପୁରା ଓ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ସମେତ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବା ସହ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି।
ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଫଳରେ କେତେକ ରାଜପଥ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ମାର୍ଗ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଓ ହିମାଚଳରେ ସତର୍କତା
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପାହାଡ଼ିଆ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା, ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ଭଳି ବିପଦକୁ ନଜରରେ ରଖାଯାଇଛି। ଚାରଧାମ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଣିପାଗ ଦେଖି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଶିମଲା, କୁଲ୍ଲୁ ଓ ମନାଲି ଭଳି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଭୂସ୍ଖଳନ ଭୟ ରହିଛି। ନଦୀ, ନାଳା ଓ ଅନ୍ୟ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟକୁ ନଯିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି।
ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ
ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ, ଚାଷ ଜମି କିମ୍ବା ଗଛ ତଳେ ଠିଆ ନହେବା ଉଚିତ। ପାହାଡ଼ିଆ ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା ନକରିବା ସହ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିବା ଜରୁରୀ।