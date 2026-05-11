Weather Report: ୫୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Weather Report: ମେ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ସାରା ଦେଶରେ ପାଗ ଟିକିଏ ନରମ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କାରଣରୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଗରମକୁ ବଢ଼ିବାରୁ ରୋକିଦେଉଛି। ଆଜି, ମେ ୧୧ ତାରିଖ ପାଗ ସମ୍ପର୍କରେ, ସାରା ଦେଶରେ ଦୁଇଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଉଛି। ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜରାଟ ଏବଂ କିଛି ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଏବଂ ଏକ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ପଶ୍ଚିମ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା, ଝଡ଼ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ପାଗ କିପରି ରହିବ।
ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ସାମାନ୍ୟ ଆଶସ୍ତି ମିଳିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଧିକାଂଶ ଭାଗରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବା କାରଣରୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ଦେଇଛି। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଓ କାଳବୈଶାଖୀଜନିତ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ମେ ୧୧ ତାରିଖ ତଥା ଆଜି ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ୩ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଓ ୧୬ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ। ଏଥି ସହ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ଗରମ ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ୪୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବୋହିବା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
Updated Warning for the State.
Day-1 : Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind Warning, Isolated Hailstorm. #thunder #Warning #Odisha #odishaweather pic.twitter.com/ixEV0XX0VR
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) May 10, 2026
ଏହି ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ:
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜସ୍ଥାନର ଅନେକ ସହର, ଯଥା ଜୟପୁର, ବାରମେର ଏବଂ ଯୋଧପୁର, ଆଜି ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ପହଞ୍ଚିପାରେ କିମ୍ବା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ। ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ପାଖାପାଖି ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ମେ ୧୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ରହିବ।
ଭୋପାଳ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଦର୍ଭ, ତେଲେଙ୍ଗାନାର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ହରିୟାଣାର କିଛି ଅଂଶରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ତାପମାତ୍ରା ୩୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ପାଖାପାଖି ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।
ଆଜି ମୁମ୍ବାଇରେ ଗରମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ପାଗ ଅନୁଭୂତ ହେବ, ତାପମାତ୍ରା ୩୦-୩୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଏବଂ ହାଲୁକା ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହେବ। କୋଲକାତାରେ ତାପମାତ୍ରା ୩୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ତାପମାତ୍ରା ୩୩-୩୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ୨ ଦିନିଆ ସତର୍କତା:
ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଆଜି ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିବ। ଦିନରେ ଗରମ ପବନ ବହିବ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ୩୯-୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ପାଖାପାଖି ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଏହି ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ମେ ୧୧ ଏବଂ ୧୨ ପାଇଁ ଏକ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗରମରୁ ଏହି ଆରାମ କେବଳ ୨-୩ ଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ଏହି ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି ୪୫-୪୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ।
ଆଜି ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବ, ଝଡ଼ବର୍ଷା ଏବଂ ୪୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପବନ ବହିବ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା:
ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଏବଂ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କୋଚି ଏବଂ ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ବଜ୍ରପାତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ୫୫ ପ୍ରତିଶତ, ଯେତେବେଳେ ଚେନ୍ନାଇରେ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଶ୍ରୀନଗରରେ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଅନୁଭୂତ ହେବ, ବର୍ଷା ସହିତ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆସିବ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ।