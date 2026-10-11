/Odisha Weather Report: ରାଜ୍ୟର ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଭୟ! ୩୦-୫୦ କିମି ବେଗରେ ବହିପାରେ ପବନ...

Odisha Weather Report: ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତା ୬ରୁ ୭ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ଓ ରାତିର ତାପମାତ୍ରାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକାଶ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇପାରେ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଚିତ୍ରରେ ଏଭଳି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ କେମିତି ରହିବ ପାଗ?
ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ, କଟକରେ ଆଗାମୀ ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ଆକାଶ ସହ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
କଟକରେ ଦିନର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୩୫ରୁ ୩୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ରାତିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୪ରୁ ୨୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ୭ ଦିନ ପାଗ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୩୬ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ୨୪ରୁ ୨୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
Warning for Odisha. Day-1 & Day-2 : Isolated Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind. Day-3 to Day-7 : No Warning. #odisha #weather #warning https://t.co/TA1s2MxhFc
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) October 10, 2026
ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ଓ ପବନ ନେଇ ସତର୍କତା
ପ୍ରଦତ୍ତ ପାଣିପାଗ ଚେତାବନୀ ମାନଚିତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଟକା ପବନର ସଙ୍କେତ ଦେଖାଯାଇଛି। କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୩୦ରୁ ୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ୪୦ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
ତାପମାତ୍ରାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ:
ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଆଗାମୀ ୬ରୁ ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବାଧିକ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନାହିଁ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ, ବର୍ଷା କିମ୍ବା ବଜ୍ରପାତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରାରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସଙ୍କେତ ନାହିଁ।
Temperature Forecast #temperature #weather #Odisha https://t.co/9vymXmhjP0
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) October 10, 2026
ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ କ’ଣ କରିବେ?
ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ପକ୍କା ଘର କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ, ଗଛ ତଳ, ଜଳାଶୟ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପାଣିପାଗ ଖରାପ ଥିବା ସମୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ବାହାରକୁ ଯିବାରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ।