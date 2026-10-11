Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Odisha Weather Report: ରାଜ୍ୟର ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଭୟ! ୩୦-୫୦ କିମି ବେଗରେ ବହିପାରେ ପବନ...

Odisha Weather Report: ରାଜ୍ୟର ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଭୟ! ୩୦-୫୦ କିମି ବେଗରେ ବହିପାରେ ପବନ...

କଟକରେ ଦିନର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୩୫ରୁ ୩୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ରାତିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୪ରୁ ୨୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ୭ ଦିନ ପାଗ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୩୬ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ୨୪ରୁ ୨୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Oct 11, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Oct 11, 2026, 07:09 AM IST
Odisha Weather Report: ରାଜ୍ୟର ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଭୟ! ୩୦-୫୦ କିମି ବେଗରେ ବହିପାରେ ପବନ...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ହୁଲୁସ୍ତୁଲ୍ CJP ଆନ୍ଦୋଳନ,ECIଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ଚିଠି ଲେଖିଲେ
2
3
4
5