Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha Weather Report: ୫ ଦିନ ସମୁଦ୍ର ଯିବା ମନା! ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ଝଟକା ପବନର ବେଗ ୬୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ସହିତ ଅବସ୍ଥା ରଫ୍ ଟୁ ଭେରି ରଫ୍ ହୋଇପାରେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 12, 2026, 07:45 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 08:05 AM IST
Odisha Weather Report: ୫ ଦିନ ସମୁଦ୍ର ଯିବା ମନା! ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Weather Report: ୫ ଦିନ ସମୁଦ୍ର ଯିବା ମନା! ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ
2
3
4
5