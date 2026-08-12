Odisha Weather Report: ୫ ଦିନ ସମୁଦ୍ର ଯିବା ମନା! ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ

Odisha Weather Report: ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ସେଣ୍ଟର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଚେତାବନୀ ଅନୁସାରେ, ଅଗଷ୍ଟ ୧୧ରୁ ୧୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଏବଂ ଉପକୂଳ ନିକଟ ସମୁଦ୍ରରେ ଝଡ଼ପବନ ସହ ଅଶାନ୍ତ ପାଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ଝଟକା ପବନର ବେଗ ୬୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ସହିତ ଅବସ୍ଥା ରଫ୍ ଟୁ ଭେରି ରଫ୍ ହୋଇପାରେ।
Fishermen Warning #fishermen #warning pic.twitter.com/6UWM06GKYo
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) August 11, 2026
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ:
ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୧ରୁ ୧୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଏବଂ ଉପକୂଳ ସମୁଦ୍ରକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ନଯିବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଆସିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଆଜି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା-ବଜ୍ରପାତ:
ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ ତାରିଖ ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଚେତାବନୀରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।ବିଶେଷକରି ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭାରି ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ଝଡ଼ପବନ ହୋଇପାରେ। ମାନଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନର ବେଗ ୩୦ରୁ ୪୦ କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ।
ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ:
ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନକୁ ନଯିବା, ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନନେବା ଏବଂ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ନିୟମିତ ସୂଚନା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଜରୁରୀ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।