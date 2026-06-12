Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Heavy rain Alert: ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀ; ୯୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Heavy rain Alert: ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀ; ୯୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Heavy rain Alert: ଦେଶର ୧୭ଟି ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୁଜରାଟକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରି-ମନସୁନ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁସାରେ, ପଶ୍ଚିମୀ ବିକ୍ଷୋଭ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ସକ୍ରିୟ ରହିପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳ ପବନ ଓ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 12, 2026, 11:37 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:37 AM IST
Heavy rain Alert: ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀ; ୯୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀ; ୯୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...
weather report1 min ago
2
Gold rate today1 hr ago
3
petrol diesel price today1 hr ago
4
Ahmedabad Plane Crash 1 Year2 hrs ago
5
top 10 news today3 hrs ago