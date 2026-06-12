/Heavy rain Alert: ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀ; ୯୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Heavy rain Alert: ଦେଶର ୧୭ଟି ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୁଜରାଟକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରି-ମନସୁନ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁସାରେ, ପଶ୍ଚିମୀ ବିକ୍ଷୋଭ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ସକ୍ରିୟ ରହିପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳ ପବନ ଓ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା କିଛି ମାତ୍ରରେ ଖରା ଗରମରୁ ହାଲୁକା ତ୍ରାହି ମିଳିଛି। ଆଜି ତଥା ଜୁନ୍ ୧୨ରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ୩୦ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ନେଇ କିଛି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ। ୧୮ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଓ ୧୨ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
Warning for the State.
Day-1 to Day-5 : Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind warning.
Day-1 & Day-2 : Hot and Humid Day .
Day-2 to Day-5 : Islated Heavy Rainfall Warning.
Day-6 & Day-7 : No Warning. #rainfall #weather #odisha #warning pic.twitter.com/scESHwmPnK
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) June 11, 2026
IMD ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମୌସୁମୀ ଓ ପଶ୍ଚିମୀ ବିକ୍ଷୋଭର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ୧୦ରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ଗତକାଲି ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼ ପବନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ତାପମାତ୍ରା କମିବା ସହ ଲୋକମାନେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିହାରର ଖଗଡ଼ିଆ, ସହରସା ଓ ମଧେପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।
ବିହାରରେ ମୌସୁମୀର ପ୍ରବେଶ:
IMD ଅନୁସାରେ, ମୌସୁମୀ ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି। ଜୁନ ୪ରେ କେରଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ମାତ୍ର ୮ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ୧୭ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଗୋଆ, ତାମିଲନାଡୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର ଓ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟ। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୫ ସୁଦ୍ଧା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ମୌସୁମୀ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
Weather Warning for 11th June, 2026#Monsoon2026 #HeavyRainfall #WeatherUpdate #IndiaWeather #RainForecast #ThunderstormAlert #SouthwestMonsoon #WeatherWarnings@moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia @ICRER_MHA pic.twitter.com/cxkARxbGfW
— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 11, 2026
ଆଜି ଅନେକ ରାଜ୍ୟକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ:
ଜୁନ ୧୨ ତାରିଖ ପାଇଁ IMD ୧୭ରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼ ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ସିକ୍କିମ ଓ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୬୦ରୁ ୯୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
୧୩ ଜୁନରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ:
ଜୁନ ୧୩ରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଝଡ଼-ତୋଫାନ ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି। ୫୦ରୁ ୭୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ।
ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା:
ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସହ ଝଡ଼ ପବନ ବହିପାରେ। ବିହାରର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରି ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ସହ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ପଡ଼ିପାରେ।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ୫ ଦିନ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ:
ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟେମଧ୍ୟେ ବର୍ଷା ଓ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ପରିବେଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଆରାମ ଦେଇଛି। IMD ଅନୁସାରେ, ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଡ଼ୋତ୍ତାଳ ପବନ ଜାରି ରହିପାରେ। ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ରହିବା ସହ କେତେକ ସମୟରେ ୬୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ।
ସତର୍କ ରହିବାକୁ IMDର ପରାମର୍ଶ:
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଲୋକଙ୍କୁ ବଜ୍ରପାତ, ପ୍ରବଳ ପବନ ଓ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସମୟରେ ଘର ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ବିଶେଷକରି କୃଷକ ଓ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।