Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Odisha Weather Alert: ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ, ୬୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା..

Odisha Weather Alert: ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ, ୬୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା..

ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ସେଣ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଡେ-୧ ମାନଚିତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ସତର୍କତା ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖାଯାଇଛି। ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଝଡ଼ାପବନ ଏବଂ ୪୦-୫୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ଆଶଙ୍କା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ୩୦-୪୦ କିମି ବେଗରେ ଝଟକା ପବନର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 12, 2026, 07:05 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 07:05 AM IST
Odisha Weather Alert: ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ, ୬୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା..
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଆଜିର ଭାଗ୍ୟଫଳ: ବ୍ୟବସାୟ, ପ୍ରେମ, ଚାକିରି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କ’ଣ ରହିଛି ୧୨ ରାଶି ପାଇଁ ସଙ୍କେତ?
2
3
4
5