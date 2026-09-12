/Odisha Weather Alert: ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ, ୬୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା..

Odisha Weather Alert: ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ସେଣ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଡେ-୧ ଚେତାବନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଏବଂ ଉପକୂଳରୁ ଦୂର ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍କ୍ୱାଲି ପାଣିପାଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ।
ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ରହିବା ସହିତ ଝଟକା ପବନର ବେଗ ୬୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଫଳରେ ସମୁଦ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ରଫ୍ରୁ ଭେରି ରଫ୍ ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ନଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ
ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଏବଂ ଉପକୂଳରୁ ଦୂର ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ନଯିବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ।
Fishermen Warning#Fishermen #Warning pic.twitter.com/w4Ufdp22nE
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) September 11, 2026
ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଡ଼ପବନ ଆଶଙ୍କା
ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ସେଣ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଡେ-୧ ମାନଚିତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ସତର୍କତା ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖାଯାଇଛି। ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଝଡ଼ାପବନ ଏବଂ ୪୦-୫୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ଆଶଙ୍କା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ୩୦-୪୦ କିମି ବେଗରେ ଝଟକା ପବନର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ପାଣିପାଗର ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ଲୋକମାନେ ବିଶେଷକରି ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ, ଗଛ ତଳ ଓ ଜଳାଶୟ ନିକଟକୁ ନଯିବାକୁ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ।
Warning for Odisha.
Day-1 : Very Heavy Rainfall,
Day-1 & Day-2 : Heavy Rainfall.
Day-1 to Day-3 : Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind.
Day-4 to Day-7: No Warning.#odisha #rainfall #weather #warning pic.twitter.com/VuiVr5ZZpB
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) September 11, 2026
ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜୋର ପବନ ଓ ଉତ୍ତାଳ ସମୁଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାତାୟାତ ଏବଂ ମାଛଧରା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ସହ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।