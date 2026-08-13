Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Heavy rain Alert: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ, ୬୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ...

Heavy rain Alert: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ, ୬୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ...

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଓ ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପାଗ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଏବଂ ଉପକୂଳ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 13, 2026, 07:38 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 07:38 AM IST
Heavy rain Alert: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ, ୬୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ...
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପୂର୍ବତନ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଡାକ୍ତର ପତିତପାବନ ବାରିକ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ
2
3
4
5