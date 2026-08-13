/Heavy rain Alert: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ, ୬୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ...

Heavy rain Alert: ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଓ ପବନକୁ ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଓ ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପାଗ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଏବଂ ଉପକୂଳ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
ପାଣିପାଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି#Odisha #lowpressure pic.twitter.com/AyixkqXhKp
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) August 12, 2026
ଉପକୂଳରେ ୬୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ
ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ରୁ ୧୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଏବଂ ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ମଝିରେ ପବନର ଝଟକା ୬୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତିଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଏହା ସହ ସମୁଦ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶାନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ନଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ
ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ରୁ ୧୪ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଏବଂ ଏହାର ନିକଟ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ନଯିବା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିବା ଡଙ୍ଗା ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଆସିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
Fishermen Warning #fishermen #warning pic.twitter.com/6UWM06GKYo
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) August 11, 2026
ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ
ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ ତାରିଖ ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଦିନ-୧ ସତର୍କତା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
Warning for Odisha.
Day-1 & Day-2 : Heavy to Very Heavy Rainfall and Extremely Heavy Rainfall.
Day-1 to Day-5 : Isolated Heavy Rainfall, Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind.#odisha #rainfall #weather #warning pic.twitter.com/aS96HYtfaM
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) August 12, 2026
ମାନଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।
ଏଥିସହ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୩୦ରୁ ୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ପାଣିପାଗର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।