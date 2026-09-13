/Heavy Rain Alert: ୪୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Heavy Rain Alert: ଦେଶର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ରବିବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩ରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିବ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରୀରୁ ଅତି ଭାରୀ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗୁଜରାଟ ପାଇଁ ରହିଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାର କାରଣ।
ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଚେତାବନୀ ଅନୁସାରେ, ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଟକା ପବନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ବରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଏହାସହ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୩୦ରୁ ୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଟକା ପବନ ସହ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି।
Warning for Odisha.
Day-1, Day 4 to Day-6 : Isolated Heavy Rainfall
Day-1 to Day-3 : Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind.
Day-7: No Warning.#odisha #rainfall #weather #warning pic.twitter.com/lrAdhPEu4F
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) September 12, 2026
ଗୁଜରାଟରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା
ରବିବାର ଗୁଜରାଟ ଅଞ୍ଚଳର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଭାରୀରୁ ଅତି ଭାରୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏପରିକି କେତେକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଓ କଚ୍ଛରେ ମଧ୍ୟ ଭାରୀରୁ ଅତି ଭାରୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗୁଜରାଟ ସମେତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମରାଠୱାଡ଼ା ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଓ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୩୦-୪୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ-NCR ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ
ପଶ୍ଚିମ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତରେ ସୀମିତ ନରହି ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀ-NCR, ହରିୟାଣା ଓ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହାସହ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ ଓ ତ୍ରିପୁରାରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି।
Subject:(i) Under the influence of low-pressure area over South Chhattisgarh & neighbourhood, isolated
heavy rainfall very likely over Odisha, Chhattisgarh, East Madhya Pradesh on 12th; Coastal Andhra
Pradesh, Vidarbha, Marathwada, Telanagana, Madhya Maharashtra and Konkan on… pic.twitter.com/ANa7HpfLrX
— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 12, 2026
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ବର୍ଷା
ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବଜ୍ରଝଡ଼ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଜୋର ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
କାହିଁକି ଜାରି ରହିବ ବର୍ଷା?
IMD ଅନୁସାରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଏହି ଲଘୁଚାପ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ବିଦର୍ଭ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ।
ଏହାସହ ରାଜସ୍ଥାନରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତ ଦେଇ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌସୁମୀ ଟ୍ରଫ୍ ରହିଥିବାରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରଝଡ଼ ଜାରି ରହିପାରେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଭାରୀ ବର୍ଷାପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।