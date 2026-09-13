Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Heavy Rain Alert: ୪୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Heavy Rain Alert: ୪୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

ପଶ୍ଚିମ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତରେ ସୀମିତ ନରହି ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀ-NCR, ହରିୟାଣା ଓ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହାସହ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ ଓ ତ୍ରିପୁରାରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 13, 2026, 07:15 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 07:15 AM IST
Heavy Rain Alert: ୪୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ଏହି ସବୁ ରାଶି! ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଓ କେମିତି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ
2
3
4
5