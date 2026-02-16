Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3111034
Zee OdishaWeatherWeather Report: ଆସୁଛି ବର୍ଷା, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ...

Weather Report: ଆସୁଛି ବର୍ଷା, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ...

Weather Report: ରାଜ୍ୟରୁ ଗାଏବ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଶୀତ। ଆଜି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାରଦ ବଢ଼ିବା ସହ ପୁଣି ଶୀତର ପ୍ରଭାବ କମିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ କମିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଧିରେ ଧିରେ ଆହୁରୀ କମିବ।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Feb 16, 2026, 07:22 AM IST

Trending Photos

Weather Report: ଆସୁଛି ବର୍ଷା, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ...

Weather Report: ରାଜ୍ୟରୁ ଗାଏବ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଶୀତ। ଆଜି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାରଦ ବଢ଼ିବା ସହ ପୁଣି ଶୀତର ପ୍ରଭାବ କମିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ କମିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଧିରେ ଧିରେ ଆହୁରୀ କମିବ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ କମ୍‌ ତାପମାତ୍ରା ତଥା ଶୀତର ସହର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣିରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ହାଲୁକା ରହିଛି। ସେହିପରି କୋରାପୁଟ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ରାଉରକେଲାରେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି।

ଆଜି ଅର୍ଥାତ ସୋମବାରରେ ଫୁଲବାଣୀ ଓ ରାଉରକେଲାର ତାପମାତ୍ରା ୧୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୧୩ ଡିଗ୍ରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମାଲକାନାଗିରି, କୋରାପୁଟ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୧୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ନୁଆପଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ବଲାଙ୍ଗିର ଓ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ୧୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 

ସେହିପରି ଯାଜପୁର, କଟକ, ଭଦ୍ରକ, ବୌଦ୍ଧ, ବାରିପଦା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେରେ ୧୬ ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅନୁଗୁଳରେ ୧୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରାତି ଓ ଭୋର୍ ସମୟର ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି। ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗୋପାଳପୁର, ଛତ୍ରପୁରରେ ତାପମାତ୍ରା ୧୮ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ୧୯ ଡିଗ୍ରୀ, ପାରାଦୀପରେ ୨୦ ଓ ପୁରୀରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।

ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି ଯେ, ଫେବୃଆରୀ ୧୭ରୁ ୧୮ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଫେବୃଆରୀ ୧୭ ଏବଂ ୧୮ ତାରିଖରେ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ପାଇଁ ବଜ୍ରପାତ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଫେବୃଆରୀ ୧୮ ଏବଂ ୧୯ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

cricket news
Ind Vs Pak: ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ
top 10 news today
Top 10 News: ମହାଶିବରାତ୍ରୀରେ ଉଠିଲା ମହାଦୀପ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମୁକାବିଲା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Shivratri 2026
ଆଖଣ୍ଡଳମଣୀ ପୀଠରେ ଶିବରାତ୍ରୀ, ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ
holi special train
Holi Special Train: ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର...ହୋଲି ପାଇଁ ଏସବୁ ଷ୍ଟେସନରୁ ଚାଲିବ
Lucky Zodiac Sign
Lucky Zodiac Sign: ଫେବୃଆରୀ ୧୬ରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ